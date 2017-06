Supporterkollen Norrköping: "Det blir ingen promenad i Parken"

Alltid Blåvitt tog sig ett snack med twitteranvändaren "Frågar åt en kompis" inför söndagens match mot IFK Norrköping.

Efter en trög inledning har ni verkligen gått som tåget. Vad ligger bakom detta?

Cupfinalen är den enkla förklaringen. Den tog fokus och när det blev förlust dränerades laget på energi. Blev tre förluster på åtta dagar där. Efter det har laget hittat tillbaka till en mer normal nivå och vi har inte förlorat sedan dess.



Hur kommer sommarens transferfönster se ut för er tror du?

Det finns anledning att tro att vi kommer tappa en hel del spelare i sommar. Wahlqvist har klubbar ryckt i tidigare, det viskas lite om Telo (även om jag personligen har svårt att se det ske) och framförallt så är det ju Bärkroth som sitter på utgående. Där vet jag att det funnit lite önskemål i blåvita led men jag är rätt säker på att ni får vänta tills han återvänder från utlandsäventyr om ni ska ta honom. Sen om Eliasson gör ett bra U21-EM kan det mycket väl dyka upp något där också.

Tror vi kommer ligga någorlunda lågt när det gäller värvningar. Tror inte alla tapp kommer ersättas. Vi behöver en anfallare dock.



Vad ska Blåvitt se upp för?

Niklas Eliasson. Har en otrolig form just nu och väl inne i straffområdet har Kalle Holmberg hittat formen.



Hur ska Blåvitt såra er?

Utnyttja att ni har många fler vilodagar. Driv upp tempot och trötta ut oss. Sen vet jag att det kanske inte är den typen av fotboll som ni spelar, eller ens ett spelarmaterial ni förfogar över, men när vi varit som sämst i år så har det varit när lag lyckats med den höga pressen. Vi ska alltid spela oss ur situationer och utnyttjar sällan den långa bollen så där finns det möjligheter.

Sen, om ni är lika nöjda med 0-0 som AIK är, så kan ni ju köra 5-4-1 och bara försöka kväva matchen till döds. Vi har inte riktigt verktygen för att dyrka upp så låga försvar heller. Även Sundsvall har lyckats med det den här säsongen.



Hur tror du matchen slutar?

Hade det inte varit för vårt tajta spelschema så hade jag varit så säker på seger som man kan vara. Vi är starka hemma, ni har det tufft på konstgräs och det jag sett av er på sistone har inte imponerat (Elfsborgsmatchen var bland det sämsta jag sett, från båda lagen). Jag tror vi vinner, men det blir ingen promenad i Parken. Säg 2-1.



