Träningsrapport m.m

Jag tog mig idag ut till PSA för att kika på dagens träning. Det blev den fjärde träningen jag har besökt i år. Också den absolut bästa.

Amor Layouni gjorde sin sista träning med laget i förra veckan. Om det blir något vidare där återstår att se. Men det känns inte särskilt troligt så länge ingen plats öppnar upp sig.Jag tycker annars att han har sett pigg ut tidigare. En av de bättre på att ta sig till avslut och en väldigt fin teknik en mot en. Men han behöver jobba med spelet utan boll, kroppsspråk och kanske skulle må bra av att få träna en längre period med högre tempo. Bra på det svåra, sämre på det enkla är min samlade bedömning. Men jag tror absolut att det hade kunnat vara ett bra alternativ att kasta in sista 20 om man vill förändra en matchbild. För det händer verkligen saker när han får bollen.Prosper Kasim har i veckan tränat med Norrby, vilket han förmodligen kommer lånas ut till. Mats har även ett erbjudande på bordet om att låna ut honom till Utsikten. Prosper säger sig komma åka med truppen på lägret till Dubai innan han bestämmer sig.John Alvbåge saknades idag igen. Han åker enligt GP till USA imorgon för att bekanta sig med Minnesota United FC. John har annars sett riktigt bra ut av vad jag har sett i år.Søren Rieks tränade inte heller idag. Paka körde däremot en del vid sidan av idag, vilket var himla kul att se.Efter en grundlig uppvärmning så delades gruppen in i 3 lag.Blå: Zalo, Mads, Elias, MSD, DBW och Sabah.Orange: Razak, Tobbe, Rogne, Ankersen, Edvin och Scott.Grön: Seb O, Seb E, Boman, August, Emil och Bjärs.Klassisk övning för många som spelat fotboll själva. Om ni tänker er en tennisplan där vi har ett lag på var sin sida och det tredje laget agerar nät med hälften av spelarna och den andra hälften skall jaga boll. Ett tillslag per man. Fem tillslag och över på sjätte.Här tycker jag nog att Seb O var bäst när det gäller press.Seb E var väldigt duktig i spelet för gröna. Kanske bäst av alla?Mads höll uppe nivån i det blå laget och Rogne(?!) stod ut mest i lag orange.Även Razak, Scott och Bjärs tycker jag gjorde bra ifrån sig.Sabah verkade ha svårt med besluten i trånga lägen och Zalo passar bättre på större ytor.Efter ett gäng vändor så korades ingen vinnare utan de båda lagen med västar fick dela på segern med 12 poäng vardera, det blå, utan västar, fick skrapat ihop 10 poäng efter en rejäl upphämtning i slutet.Samma lag, 6 mot 6. Övriga tränar koordination och fys vid sidan om.Dahlin och Pontus har kört med vår nya målvaktstränare fram till nu. Sven Andersson har en helt annan stil än sin företrädare. Men från avstånd tycker jag om det jag ser. Aggressiv och många matchliknande situationer slipas på.Nu placeras målvakterna i var sitt mål.Pontus är helt klart den stabilare av de två idag. Även om ingen utmärker sig något nämnvärt.Lagen ställer upp i 231 formationer.I början är gröna laget väldigt bra. Seb O löper kopiöst och rätt, men även August kommer mycket bättre till sin rätt här. De båda gör fina prestationer och mål. Ofta spalas öppnande passningar från Bjärs, när ytan öppnats av Boman, ut på utan som Seb O och August hittar in i. Flera fina inlägg och några fina mål kom från det viset.Efterhand så höjer sig lag orange. Ankersen är skottvillig och duktig på högerkanten. Razak är väldigt bra i press – och positionsspelet. Han ligger i mitte, är bra och spelbar. Men något slarvig med passningarna när det sätts press på honom. Tycker det syns att han mår bättre av större ytor. Scott ser väldigt bekväm och bra ut med bollen och hittar ut fint gång efter annan på Ankersen. Tobbe är fortfarande riktigt rapp i avsluten, men han har en bit kvar till toppformen.Det blå laget avslutar bäst. Efter lite problem med de andra lagen så höjer de blå laget tempot rejält i slutet. Elias och Sabah har några riktigt fina kombinationer som Mads oftast har satt upp. Sabah har rejäla tempoväxlingar och mår även han bättre i större ytor. Värt att notera var att MSD körde till vänster och Sabah till höger. Elias växlar dåliga bollmottagningar extremt fina prestationer.Den bästa träningen som jag sett i år. Bäst tempo och minst enkla misstag. Bra fokus.Som några redan sagt så har Razak sett lite slarvig ut, men man kan se att han har en fin spelförståelse. Bra i position, bra i press och bra med bollen. Han har sett lite loj ut och gjort enkla felpass då och då. Jag tror att varje träning med ett högre tempo gör honom gott.Ankersen har sett grinig och hängig ut tidigare, men idag så är han gladare än på länge. Det är också hans bästa träning av de jag sett.Seb O har presterat bland de bästa på varje träning jag har sett. Bra skott, bra på att komma till lägen, starkare än man kan tro och bra energi.Sören och Mads är klass.Även Bjärs har sett väldigt bra ut. Stabil och vinner nästan varje duell han ger sig in i. Passningsspelet sitter med.Scott är inte en Haitam. Men han är mycket bättre ihop med laget idag än på de träningarna jag såg när han kom hit.DBW är en glad prick med väldigt bra fötter. Han kommer vara ett rejält tillskott till gruppen i år. Verbal, snabb i huvud och fötter.Boman ser stark ut.August är väldigt smart, och det känns som om han behärskar det mesta. Lite mer muskler och explosivitet så kan det där bli riktigt bra.Prosper skulle nog må bra av den där utlåningen. Får känslan av att hans självförtroende sjunker, och prestationerna efter det.Zalo är som sagt bättre på större ytor än små.