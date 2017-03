Paka haltar av i halvtid.

U21: Paka skadad när Blåvitt vann *video*

Blåvitt vann mot Halmstad i U21-serien och Paka gjorde comeback. Men efter 15 minuter skadade han sig och fick halta av planen med vänster knä hårt lindat. Se de blåvita målen från matchen längst ned i artikeln.



I övrigt ville eller kunde inte A-lagstränaren säga något om skadan.

Det var i den 15 minuten som Paka drog sig in i straffområdet och gick in i en duell med två Halmstadsspelare. Direkt efteråt la han sig ner och fick snabbt vård av Blåvitts sjukgymnast. Efter att ha fått knät lindat hårt haltade han bort till bänken där han sjönk ner på plastmattan och drog tröjan över huvudet. I halvtid haltade han ut i omklädningsrummet tillsammans med sjukgymnasten Fredrik Larsson.



Matchen

U21 IFK Göteborg – Halmstad BK 2-1 (0-0)

Startuppställning:

Erik Dahlin

Andreas Öhman – David Boo Wiklander – Erik Gunnarsson – Edvin Dahlqvist

Henrik Björdal – Lawson Sabah – August Erlingmark – Axel Gunnarsson

Patrik Karlsson Lagemyr

Måns Saebbö



Efter storstryk mot Malmö och storvinst mot Helsingborg stod Halmstad BK för motståndet i PSA denna vecka.



Första halvlek

Efter sju minuter fick Paka sin första riktiga bollkontakt. I samspel med Björdal vände han sig Paka fri i straffområdet och passade in bollen. Men två Blåvittspelare missade och bollen rensades undan av Halmstadsback. Efter femton minuter slog Erlingmark en djupledsboll mellan mitt- och ytterback till Björdal. Fri med målvakten sköt han rakt på och målvakten tippade bollen över ribban.



När Paka byttes ut efter sin skada gick luften ur Blåvitt. Energin försvann och spelet var riktigt dåligt under resten av halvleken. Från båda lagen.



Andra halvlek

Blåvitt kom ut med en annan inställning och tog direkt tag i spelet. Det belönades i den 55:e minuten när nyförvärvet Henrik Björdal slog in 1-0.

På en djupledsboll gick Måns Saebbö i djupet och stressade målvakten. Blåvitt vann tillbaka bollen som hamnade hos Björdal i mitten. Från knappa 20 meter lobbade Björdal snyggt bollen över en felplacerad målvakt. Ett riktigt klassmål!

Bara några minuter senare utökas ledningen. 2-0 kom efter att Sabah drivit upp bollen i mitten, slog ut den på högerkanten där Björdal på volley skickade in den. På bortre stolpen dök Måns Saebbö upp och borrade upp bollen i nättaket.



I minut 69 reducerade Halmstad på straff, 2-1. En djupledboll mellan Blåvitts mittbackar där David Boo Wiklander jagade ikapp och glidtacklade HBK-spelaren i straffområdet. Domaren dömde straff och visade ut DBW. Undertecknad tyckte däremot att glidtacklingen var korrekt. DBW var även har oförstående till domslutet.

Straffen slogs i mål och Erik Dahlin fick gult kort för protester i samband med straffen.

Med reducerat antal spelare tog Halmstad över och hade några chanser att avgöra. Dahlin spelade bra och räddade bland annat ett friläge. Dock kunde Blåvitt hålla ut och vinner sin tredje match i U21 med 2-1.



Personliga reflektioner

- Att se Paka sitta skadad, lindad om knät med ansiktet begravt i händerna var smärtsamt. Riktigt smärtsamt. Nu är det bara att hoppas skadan inte är så allvarlig.

- Björdal gjorde en svag första halvlek. Kom inte in rätt i det. Gjorde det lite för komplicerat. I andra halvlek gjorde han först ett snyggt lobbmål och sedan en svår assist på volley. Han dominerar inte på något sätt men gör ändå mål och assist.

- David Boo Wiklander är alldeles för bra för U21. Styr och stället i försvaret och ligger nästan alltid rätt. Blev i mina ögon felaktigt utvisad efter en glidtackling i eget straffområde.



Se de blåvita målen från matchen här.

U21-HBK 2-1 (0-0)

1-0, Henrik Björdal

2-0, Måns Saebbö

