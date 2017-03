Veckan som gått - Årsmöte, nyförvärv och cuptorsk

Det har minst sagt varit en händelserik Blåvit vecka. En vecka som inleddes med det första tillskottet i spelartruppen och ett årsmöte, vilket sedan följdes av ytterligare ett tillskott i spelartruppen och en cupförlust.



På måndagsmorgonen gick Blåvitt ut med att man skulle presentera ett nyförvärv i appen ”Blåvitt inifrån” vid 10. Det visade sig vara Henrik Björdal som lånats in från Brighton i Engelska Championship. Björdal är en högerytter som kan spela anfallare också. Jag hade tidigare spekulerat i att en av spelarna som skulle vara på gång kunde varit Nicklas Bärkroth, alternativt att det skulle vara en norrman eller dansk vi aldrig hört talas om förr. Det blev det sistnämnda, där Blåvitt plockar in Björdal på lån till sommaren.Mycket skriverier om övergången har handlat om att det för en gångs skull inte finns någon köpoption. Hur det blir med det går bara att spekulera i just nu, men det är värt att ha i bakhuvudet att Brighton slåss om uppflyttning till Premier League. Skulle laget gå upp är risken stor att man inte är speciellt intresserade av att ta tillbaka Björdal. Just nu ligger Brighton på uppflyttningsplats och har 6 poäng ner till kval.Redan på årsmötet samma kväll var Björdal på plats när Jörgen traditionsenligt fick presentera de nya i spelartruppen.Årsmötet i sig var en relativt lugn historia. Mycket tack vare att styrelsen i år varit väldigt väl förberedda inför mötet. Det var tydligt att de förberett sig på de frågorna som troligtvis skulle dyka upp och istället för att vänta in dem tagit tjuren vid hornen och svarat på frågorna innan de ens dykt upp.Ett exempel på det är att Frank Andersson redan innan mötet börjar går igenom den härvan som skrivits lite om i lokalmedia kring lön för kassören i Gunnilse där Frank varit ordförande länge. Frank förklarar lugnt vad som hänt, vad man gjort fel, vad det har fått för konsekvenser och till sist att i och med att man accepterat återbetalningskraven så har ärendet lagts ned.Samma gäller för Jakob Andreassons redovisning av det ekonomiska läget, och framför allt frågan kring de höga agentkostnaderna. Jakob förklarar att större delen av den summan kommer från Gustav Engvall affären. I ett läge där buden som kom in på Engvall låg runt 5 miljoner, Blåvitt ville ha 10 och Agenterna fixade 15 till Blåvitt. Att agenterna tog mycket är såklart tråkigt då Blåvitt vill ha så mycket i egen ficka som möjligt, men klubben fick trots allt mer pengar än förväntat.En annan fråga som jag kan tycka det borde varit lite mer liv kring var frågan om sektionsdelningen. Där förslaget som ligger, och har röstats igenom halvvägs (iom att det är en stadgeändring måste den röstas igenom två gånger) är att IFK Göteborg ”försvinner”, och blir flera separata föreningar som alla ligger under paraplyorganisationen ”IFK Göteborg Alliansförening”.I princip innebär det att inte så mycket lär förändras. IFK Göteborg Fotbollförening kommer behålla det gamla organisationsnumret och fortsätter verksamheten som vanligt. De medlemmar som inte väljer att gå till andra sektioner kommer fortsätta vara medlemmar i IFK Göteborg fotboll.Det som oroar mig lite är vad som händer med IFK Göteborg. Ja, fotbollen kommer i princip fortsätta som vanligt, men vad händer t ex med klubbmärket? Någon förening kommer ju antagligen vara den som äger rätten att styra över varumärket ”IFK Göteborg”. Om det ansvaret går över till Alliansföreningen så kommer fotbollen som antagligen är en överlägsen majoritet av dagens röstberättigade, tappa mycket av sin rösträtt (fotbollen får bara en röst i det läget).Jag minns att när frågan togs upp så kom den från en av de mindre sektionerna (Bowling vill jag minnas, men kan ha fel) i ljuset av den enorma ekonomiska förlust Blåvitt gjorde, och de andra sektionerna (som då gick plus) var rädda för att dras med i ett eventuellt fall.I år var det de andra sektionerna som gick back, och fotbollen som gick plus. Men det spelar ingen roll egentligen, för alla sektioner har egen ekonomi. Så varför dela föreningen alls?Jag ställer mig tveksam till delningen. Om inte annat så vill jag i alla fall har bättre insikt i vad det faktiskt innebär innan jag röstar igenom det.Vidare i veckan så dök det, mitt under mötet, upp rapporter om att en norsk-amerikansk spelare från New York var klar för Blåvitt. Mikkel ”Mix” Diskerud har spelat 38 landskamper för USA och var med i VM 2014. Senare i veckan dök det upp bilder från Blåvitts träning där Diskerud tränade med laget och på fredag blev en av de sämst bevarade hemligheterna på länge också officiell. Diskerud spelar med Blåvitt till i Augusti. Även denna gång ett lån utan option.Sedan var det då dags för veckans stora sorgeämne. Kvartsfinalen i cupen. Egentligen en helt okej match. Blåvitt skapar mer än Norrköping, Blåvitt spelar bättre än Norrköping. Men bollen studsar lite fel. Där Blåvitta skott studsar utanför stolpen studsar Norrköpings ut ur skopan på målvakten.Nu får vi istället för ett fortsatt cupäventyr istället sikta in oss på några träningsmatcher innan allvaret drar igång på riktigt. Låt oss hoppas att planen är bättre på Ullevi då.