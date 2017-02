Veckan som gått - Cupseger, ärkeängel och ändringar i matchstället

Under veckan som gått har Blåvitt spelat årets första tävlingsmatch och det blev seger med 3-2 mot Ljungskile. Samma dag gick Supporterklubben Änglarna också ut med vem som utsetts till årets Ärkeängel. Samtidigt har Blåvitt under veckan skrivit en del nya sponsoravtal som innebär några mindre förändringar på tröjan.







Och så fortsatte veckan. Två dagar senare gick man ut med att Volkswagen också går upp som huvudsponsor, och på fredagen så förlängde Serneke sitt avtal. Inga sexiga spelarförvärv, men nog så viktigt för föreningen och den ekonomiska sits man sitter i just nu.



Bortsett från att det är en enormt viktig ekonomisk säkerhet i att ha förlängt avtalen så innebär detta några små förändringar på matchtröjan som kunde ses redan i matchen mot Ljungskile.



Serneke hoppar upp på spelarnas skulderblad där Ehrenborg tidigare var. Volkswagen tar Sernekes gamla plats på framsidan av låren och NRC Group tar den plats Länsförsäkringar hade på baksidan av låren. Länsförsäkringar står fortfarande listade som en huvudsponsor, och kommer antagligen då ta plats på strumporna, där SKF tidigare var. Ehrenborg och SKF försvinner som huvudsponsorer.



I stort kommer matchtröjan fortfarande se ungefär likadan ut. En Positiv överraskning är att Blåvitt fått Volkgsvagen loggan som tryckts på byxorna helt i vitt utan VWs egna färger som skär sig mot lagets färger. Ett skräckexempel på hur fult det kan bli när man inte får det går att ses på matchtröjorna till ett av skånelagen.



Innan matchen mot Ljungskile så gick Supporterklubben Änglarna ut med att Martin Smedberg Dalence blivit utnämnd till årets ärkeängel. Sett till det enorma och väldigt viktiga arbetet Martin lägger ner som ambassadör för klubben framför allt ute i förorterna är det ett klockrent val.



Väl under matchen så såg det ett tag väldigt bra ut. Blåvitt gjorde 1-0 redan i den sjunde matchminuten, och i den 35:e matchminuten ökade Elias Omarsson på till 2-0 innan Thomas Rogne i den 39:e minuten kunde tillskrivas 3-0 efter att två Ljungskilespelare knuffat bort både varandra och sin målvakt från en hörna som studsade på en intet ont anande Rogne in i mål.



3-0 i paus och det såg ut att bli en komfortabel seger. Men skenet kan bedra, och ska sanningen fram var inte ens första halvlek särskilt bra. Blåvitt hade svårt att få till ett bra spel och det var snarare tur än skicklighet som gjorde att siffrorna runnit iväg till 3-0.



Efter pausvilan får Ljungskile ganska enkelt göra både 3-1 och 3-2 innan matchen ens nått minut 60. Efter det väntade nästan en hel halvleks onödigt spännande match. Men några fler mål blev det aldrig och Blåvitt kunde vinna med 3-2.



Man kan välja att se på resultatet på två sätt. Blåvitt gjorde en dålig match mot ett lag två divisioner under och var nära på att tappa poäng i första tävlingsmatchen för året i år igen. Det här var årets match för Ljungskile som var taggade till tusen. Jämfört med t ex 2015 där Blåvitt till slut vann cupen så vann man i alla fall matchen, trots att man tappade. 2015 tappade Blåvitt som kanske bekant 2-0 till 2-2 mot Trollhättan.

