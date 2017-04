Veckan som gått - Ofokuserat, ovärdigt och pinsamt

I veckan som gick ”missade” Blåvitt Europa och spelade Allsvensk match på Gamla Ullevi, samtidigt som U-17 laget spelade en turnering i Italien, och i England gick Brighton upp i Premier League. Läs vidare för att veta hur det påverkar Blåvitt.



Under veckan som gått har Blåvitts u-17 lag, ledda av Eiljert Björkman varit i Italien och spelat en ungdomsturnering. Blåvitt gick genom att bland annat slå ut Palermo till final mot Ado den Haag, en match som Blåvitt tog ledningen med 2-0 i men tyvärr till sist tappade till 2-3. Tråkigt slut på en annars väldigt bra turnering.



I veckan blev det också klart att Brighton tog klivet upp i Premier League. Hur påverkar det Blåvitt frågar ni er? Förutom att laget spelar i Blåvitrandiga tröjor? Jo, för att Henrik Björdal är inlånad från Brighton. Blåvitt lyckades som bekant aldrig förhandla sig till en köpoption på Björdal men Mats Gren berättade att det var en spelare som man följt länge och velat ha till Blåvitt redan tidigare. Att förhandla med Brighton om att köpa loss Björdal blev antagligen betydligt enklare nu när laget ska förstärka för spel i Premier League till nästa säsong.



En tråkigare nyhet för Blåvitt var att Östersund vann Svenska Cupen efter 4-1 i finalen mot Norrköping. I och med att Norrköping via sin tredjeplats i Allsvenskan 2016 redan säkrat Europa League kval för 2017 så hade den platsen - ifall de vunnit cupen - gått till Blåvitt. Men nu vann Östersund och Blåvitt missar Europa för första gången sedan 2012.



Och sist men inte minst så har Blåvitt spelat en Allsvensk match i veckan, mot AFC Eskilstuna.



Redan innan matchen var jag orolig för att fokus inte skulle vara på rätt ställe, och i Alltid Blåvitt panelens uppsnack inför matchen skrev jag:



”Viktigt att laget inte gör som Göteborgspubliken verkar göra och tror att det är tre givna poäng. Det är ett bortalag som desperat behöver göra en bra match för att känna att de har i Allsvenskan att göra. ”



Med facit i hand kan vi konstatera att farhågorna var besannades på alla punkter. Blåvitt uppträdde nonchalant, till synes utan vilja och stillastående. Nu tror jag inte att det är så att laget kommer till matchen och inte bryr sig, men det är så det ser ut från läktaren. Det är spelare som inte reagerar på att de har motståndare i ryggen, det är spelare som inte gör sig spelbara, det är pass som är för svaga, och på felvända spelare. I många fall finns det ett enkelt alternativ, men spelarna försöker vänta in ett bättre alternativ och gör det svårt för sig själva.



Tyvärr var det inte bara hos Blåvitt fokuset var helt fel. Hemmaklacken valde att istället för att stötta sitt egna lag fokusera stort på AFC. Vid inmarschen hölls istället för ett tifo flertalet banderoller om hur hemska AFC är upp, och många av ramsorna handlade om AFC istället för Blåvitt.



Helt fel fokus.



Förstå mig rätt, jag tycker inte om AFC. Tycker det är en klubb som helst hade fått åka ur serien med buller och brak och störtdyka genom seriesystemet. De är inte värda några ramsor. Istället väljer hemmaklacken att många gånger fokusera på just AFC. Det var liksom talande att samtidigt som Blåvitt hade sin traditionella cirkel där hemmasupportrarna brukar hjälpa till att få igång laget så buas AFC ut istället.



Det absoluta lågvattensmärket var den tyvärr återkommande ramsan ”AFC Horungar”. Ja, det var helt ärligt det pinsammaste jag varit med om på en Blåvitt-läktare. En bangerkastande idiot är en ensam idiot. Här är det en ganska stor grupp människor som skämmer ut sig själva och resten av publiken.



Det finns en stereotyp av fotbollssupportrar som outbildade grottmänniskor med dåligt ordförråd som bara vill dricka öl och skrika. Det är den stereotypen som bara förstärks av den här typen av ramsor. Jag trodde länge att det var ett Stockholmsfenomen att skrika ”Horungar” efter folk, jag trodde vi Blåvita var bättre än så.



Det är ofokuserat, pinsamt och ovärdigt Blåvitt att hålla på så.



Tyvärr verkar det som om fokuset på att hata AFC hade precis fel inverkan på spelet på plan. Ju mer AFC buades ut och hånades ju mer taggade såg de ut, och ju tröttare verkade Blåvitt.



För fan, AFC är en plastklubb som kommer åka ur Allsvenskan med buller och brak. De är inte värda vår uppmärksamhet. Och istället för att mana på laget väljer vissa att skicka hinkar av tändvätska till AFC samtidigt som de skämmer ut Blåvitt.



Men nog om det.



I övrigt i Allsvenskan så har det spelats en del matcher. Malmö slog Halmstad borta efter att en Halmstadspelare tagit på sig ett synnerligen dumt rött kort redan i första halvlek. Djurgården slog Elfsborg med 3-0 hemma, och det innebär Elfsborgs andra raka förlust, då de även förlorade hemma mot AIK i förra omgången. Häcken slog Sundsvall borta, Jönköping körde över Kalmar i ”smålandsderbyt” (tydligen kan allt vara ett derby om det lockar lite mer publik), och Örebro slog Östersund och Norrköping förlorade hemma mot Sirius.



Omgångens publikrikaste match var Stockholmsderbyt mellan AIK och Hammarby där Hammarby slog AIK med 2-1. En match som inte passerade utan incidenter. När AIK fick en frispark utanför Hammarbys straffområde kastades nämligen en banger ner på en bollkalle, som såg rätt chockad ut. Spelet bröts tillfälligt, men kom snabbt igång och matchen spelades klart.



Det här för givetvis tankarna till en match från förra säsongen där Blåvitt tilldömdes en 0-3 förlust efter att en banger kastades mot plan och landade nära en spelare. Vi kan först och främst konstatera att den här bangern landade betydligt närmare bollkallen än förra årets banger landade spelaren.



Men ena matchen bröts, och andra inte. Noterbart är att det var samma domarteam i båda matcherna. Den ojämna bedömningen går att säga mycket om. Är det så att spelare värderas högre än bollkallar? Är det så att matchen förra året bröts inte på grund av bangern i sig utan på grund av spelarens reaktion?



Det går ett rykte om att Jonas Eriksson inte agerade i linje med de direktiv han hade när han bröt Blåvittmatchen förra året, men att SvFF inte vågade gå officiellt emot landets mest meriterade domaren bara månader innan han skulle döma fotbolls EM. Enligt ryktet ska Jonas Eriksson istället fått en rejäl tillsägelse internt, och har inte fått döma några Blåvittmatcher sedan dess. Förhoppnignsvis dömer han aldrig mer några Blåvittmatcher.



I den kommande veckan väntar en bortamatch mot Östersund. Förra årets bortamöte mot just Östersund var ett av årets största bottennapp och det är bara att hoppas att Blåvitt reser sig från prestationen mot AFC och gör en bättre insats mot de nykorade Cupvinnarna.

0 KOMMENTARER 591 VISNINGAR 0 KOMMENTARER591 VISNINGAR ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-04-18 07:00:00 På Twitter: pihlbaoge2017-04-18 07:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om IFK Göteborg

IFK Göteborg

2017-04-18 07:00:00

IFK Göteborg

2017-04-17 22:14:59

IFK Göteborg

2017-04-17 20:29:00

IFK Göteborg

2017-04-17 19:20:04

IFK Göteborg

2017-04-17 01:08:00

IFK Göteborg

2017-04-16 12:45:17

IFK Göteborg

2017-04-15 16:26:56

IFK Göteborg

2017-04-14 17:00:00

IFK Göteborg

2017-04-14 11:26:56

IFK Göteborg

2017-04-12 07:00:00

ANNONS:

I veckan som gick ”missade” Blåvitt Europa och spelade Allsvensk match på Gamla Ullevi, samtidigt som U-17 laget spelade en turnering i Italien, och i England gick Brighton upp i Premier League. Läs vidare för att veta hur det påverkar Blåvitt.Redaktionen ger er sina tankar efter bottennappet mot AFC United.En lång norrman var en av få blåvita ljusglimtar under en trögt genomförd påskmatch på Gamla Ullevi.Det blev en oavgjord premiär på Gamla Ullevi mellan IFK Göteborg och AFC Eskilstuna sedan bägge lagen gjort mål i andra halvlek.Redaktionen ger er sina tankar inför dagens match mot AFC Eskilstuna.Nu är det dags för IFK Göteborg att beträda Gamla Ullevis nya hybridgräsmatta. Nykomlingen AFC Eskilstuna står för motståndet.Supporterklubben Änglarna var på plats för att dokumentera årets första bortamatch mot Sirius. Sprid gärna filmen!Använda koden "ALLTID" för fri frakt!Alltid Blåvitt tar sig ett snack med Mikael Einarsson, anställd hos AFC Eskilstuna, inför mötet mellan klubbarna på annandagen.Panelen gör comeback och diskuterar det som hänt och det som komma skall.