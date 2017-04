Blåvitt firar det första målet i Allsvenskan 2017.

Veckan som gått - Premiär, rekord och lättnad

Nu är den långa väntan äntligen över. Premiären har kommit och gått och Allsvenskan 2017 är igång.



Det här avsnittet kommer föga förvånande handla mycket om premiären, men innan vi går till helgens publikfest så inleder vi med att Blåvitt fått ytterligare en samarbetspartner. Och det är inte helt okontroversiellt Uber. Uber är i praktiken som ett taxiföretag, men fungerar lite annorlunda, vilket också är det som kritiserats.



Det är framför allt tjänsten Uberpop som kritiserats. Poängen med Uberpop är att den ska fungera som en slags samåkning, där Uber sköter kontaktförmedlingen, men den tjänsten har lagts ner i Sverige, och större delen av Europa. Kritiken har främst handlat om att Uberpop chaufförerna inte behöver ha taxikörkort och att de inte skattar för taxiverksamhet. Vilket är helt logiskt om man ser det som samåkning. Men verksamheten har i stort fungerat som en vanlig taxiverksamhet.



Hur som helst har Uberpop lagts ner i Sverige, och kvar är bara de tjänster som faktiskt är taxiverksamheter där förarna är utbildade och skattar.



Uber är en inte helt okontroversiell partner, men å andra sidan så har till och med Ica fuskat med köttet i sina butiker så frågan är hur många företag som har råda att sponsra en Allsvensk klubb som helt rent mjöl i sin påse.



Men till veckans stora höjdpunkt. Premiären. En premiär som tydligen ska ha lockat rekordpublik. Historiskt sett så är ju inte 32 000 åskådare en fantastisk siffra, men tydligen är det nytt publikrekord för en premiärmatch.



I matchen noterades några andra förmodade rekord också, bland annat måste Malmösupportrarna slagit något slags rekord i banderoller och flaggor som handlar om andra lag än sitt eget. Det var mycket som handlade om Blåvitt, om man säger så.



Inför matchen var jag väldigt orolig. Det var mycket som stod på spel. Efter förra årets skandal behövde Blåvitt en riktig publikfest. Och för laget var det också viktigt att komma ut starka. Nästan orimligt nedtippade och kritiserade av den samlade ”expertisen” kom laget ut till en match mot den stora favoriten som är tippade att vinna 30 matcher av 30 i år.



Och när röken lagt sig så är känslan ändå att det gick rätt bra. Kunde gått bättre. Men det gick rätt bra.



Det var väldigt lugnt runt arenan, och jag tror inte att någon kände sig otrygg. Även om någon kanske borde gjort det. På något vänster lyckades nämligen en äldre man i Malmöhalsduk ta sig in på kommandobryggan. Hur den historien slutade vet jag faktiskt inte, men det var bara pricken på i:et vad gäller brister i arrangemanget.



Insläppen gick orimligt långsamt, och fungerade väldigt underligt. Det var t ex knappt någon kö alls till sektion A, men flera hundra meter till PQR bredvid. Detta trots att det är öppet mellan PQR och A. Har borde någon fort insett att de borde släppa in PQR publik via insläppet till A också. Istället står de vid A och rullar tummarna samtidigt som kön till PQR växer.



Liknande brister var det sedan i paus vid kioskerna. Alltså. Swish är en fantastisk tjänst. Jag älskar Swish, det är skitpraktiskt. Men när 30 000 människor ska handla dricka på 15 minuter i dåligt bemannade kiosker, så är inte Swish speciellt effektivt.



Och om vi nu ändå ska envisas med att ha Swishbetalningar, kan inte någon skriva upp numret så det ses från kön? Istället tvingas folk plocka fram sina telefoner och Swisha först när de kommer fram till kassan.



För egen del hade jag kontanter på mig så när jag såg en kille med en låda Bonaqua gå förbi flög jag över till honom och kom tillbaka lagom för att se Bjärs nick som gick precis utanför i inledningen av andra halvlek.



Själva matchen var också positiv. Det är klart att tre poäng hade varit trevligt, men insatsen lovade trots allt väl inför framtiden. Det här var ett Blåvitt som de första 15 minuterna totalt pulveriserade Malmö. 1-0 kunde varit 2-0 med lite bättre skärpa. Tyvärr gjorde Blåvitt som Blåvitt så ofta gör när de har ledningen och sakta men säkert drogs tempot ner. Pressen sjönk och Malmöspelarna fick vända upp ostört. De fick komma med fart.



Oftast hjälpte in det, och Malmö skapade trots att Blåvitt släppte in dem i matchen inte så mycket mer än tre lägen. Ett av dem blev mål och de andra två räddade Pontus Dahlberg snyggt på. I andra halvlek är Blåvitt det bättre laget igen, och i slutet var det Malmö som försökte få tid att gå och rädda sin poäng snarare än Blåvitt.



Blåvitt har tidigare haft svårt att prestera inför fullsatta läktare, men de som hade svårast att prestera den här matchen måste ha varit bortsupportrarna.



Det är ju känt sedan tidigare att hemmalagen i sånna här matcher ofta får lite svårt att få bra tryck då det är många nya människor på arenan, ofta kallade ”klackturister.” Som bortalag är det betydligt färre klackturister och de som sjunger kommer närmare varandra och skapar ett bättre tryck.



Redan innan matchen när jag visste hur många Malmöiter som skulle upp var jag rejält rädd för att det skulle ske. Bortaläktaren var ju till och med större än hemmaläktaren. Och när jag sedan kom in på arenan och såg det hav av skåningar som uppenbarade sig på bortaläktaren blev jag än mer rädd för att det skulle bli en lång och smärtsam dag.



Men sen hände något. Eller rättare sagt - hände inget. Jag kan inte komma på någon match där så många ditresta varit så tysta om Malmöiterna var under premiären.



Så det var en premiär som lämnade lite i övrigt att önska, men lyckligtvis undvek vi alla mina farhågor, och jag tror att de flesta änglar som var på matchen lämnar med en positiv känsla.



I övriga Allsvenskan så slog nykomlingen Halmstad allas gullelag Östersund. Detta bara dagar efter att tidningen Offside gått ut med ett rätt långt reportage om Östersund och hur den positiva bilden av klubben som ofta målas upp kanske inte stämmer överens med verkligheten. Det är ju såklart på tog för tidigt för att dra på några växlar om det, men det andra året är ju som bekant svårare än det första, och när bollen väl är i rullning går det fort nedåt. Fråga Trelleborg, Mjällby, Öster eller Gais.



I andra matcher som spelats så slog Sundsvall AFC med 3-1. AFC kommer nog få det väldigt svårt att hänga kvar. Laget såg inte alls ut som ett Allsvenskt lag, och historiskt sett brukar de nykomlingar som klarar sig kvar ofta göra det tack vare poängen de tar i inledningen av säsongen. Då har man inte råd att få stryk mot förmodade bottenkollegor.



I Norrköping slog Norrköping Hammarby och i Solna blev det oavgjort mellan Häcken och AIK, där Häcken blev rånade på en solklar straff.



På tal om premiärer och publikskandaler så måste vi ändå ta upp premiären i Superettan där laget med Sveriges antagligen skevaste självbild, Helsingborg, inledde 2017 på samma sätt som de avslutade 2016, med en planinvasion. En supporter sprang in för att säga några väl valda ord till en Trelleborgsspelare. Den matchen spelades sedan klart och Helsingborg vann. Kan vara värt att jämföra med en match från förra året där en smällare landade nära en avbytare.



I den kommande veckan är det bortamatch mot Sirius och Änglarna anordnar en bussresa. Alla som kan borde åka upp och se på matchen. Vem vet när det blir bortamatch i Uppsala igen!



Och det är dags att börja hetsa vänner och familj till den riktiga hemmapremiären mot AFC. Mot Malmö var vi 32 000 åskådare. Det är åskådare som med lite hjälp - din hjälp - blev frälsta och kommer för att se en till match. Gamla Ullevi är vår arena. Det är nu det är premiär!

1 KOMMENTARER 779 VISNINGAR 1 KOMMENTARER779 VISNINGAR ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-04-03 07:00:00 På Twitter: pihlbaoge2017-04-03 07:00:00

