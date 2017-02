Veckan som gått – Storseger, utlåning och långsam silly

I veckan som gått har Blåvitt vunnit i Svenska Cupen med 6-0, lånat ut en spelare och börjat hinta om att två nyförvärv kan vara på väg.



Veckan inleddes med att en utlåning av Prosper Kasim som det ryktats om ett längre tag till sist blev officiell. Kasim kommer spela med Norrby som är nykomlingar i Superettan. Lånet gäller över hela säsongen och förhoppningen är att regelbunden speltid i superettan ska göra Kasim mer konkurrenskraftig i Blåvitt till nästa år. Kasim har när han spelat ofta använts som en vänsterytter som kan gå upp i anfallet, och i just den rollen finns Sören Rieks, Sebastian Ohlsson och Patrik Karlsson Lagermyr redan.I veckan har det även pratats en del om två nyförvärv som ska vara på gång, men det går enligt Mats Gren ”sakta framåt”. I nuläget finns väldigt få rykten kring vilka spelarna skulle kunna vara, mer än att Gren sagt att speciellt en av övergångarna är lite känslig, då spelaren har kontrakt.Personligen skulle jag inte bli jätteförvånad ifall den spelaren visade sig vara Nicklas Bärkroth, vars kontrakt med Norrköping går ut efter säsongen. Han passar in på Grens värvningsstrategi det senaste året där man satsat på att få in spelare som varit i Blåvitt tidigare och spelare i en ålder runt 24 år (plus minus några år) där de fortfarande utvecklas. Bärkroth fyller båda kategorierna och passar även in på beskrivningen av vad man är ute efter, dvs en spelare på högerkanten som kan gå upp i anfallet, och blandar en fin passningsfot med mycket fart. Ryktet på stan säger att han är sugen på att komma närmare Göteborg. Så min egna spekulation är att ett namn kan vara Bärkroth. Men känner man Gren rätt så blir det antagligen en spelare man aldrig hört talas om från Danmark eller Holland.På tal om Danmark och Holland så avslutades veckan med att Blåvitt slog Arameisk-Syrianska med 6-0, och Sören Rieks gjorde hattrick. Sören Rieks är från Danmark men kom till Blåvitt från den Holländska ligan som ett namn ingen hade hört talas om tidigare. Att siffrorna landade på just 6-0 är väldigt lyckosamt för Blåvitt då man gick om Sirius i tabellen. Båda lagen har 6 poäng, och båda lagen har +7 mål i målskillnad, men Blåvitt har gjort fler mål, och därför räcker ett oavgjort resultat i nästa vecka för att säkra avancemanget. I samma match fick Mikael Boman göra ett väldigt ovanligt mål där han dribblar förbi flera A-S spelare innan han lägger in 1-0 målet. Övriga målskyttar var, förutom ”HatRieks", Emil Salomonsson som gjorde mål på sin egen straffretur, och David Boo Wiklander som gjorde 6-0 målet på hörna.Det innebär att Blåvitt nu har fördelen i den direkta seriefinalen mot Sirius nästa helg. Sirius som annars spelade Blåvitt ur cupen 2014 när man som nykomlingar i Superettan vann på Ullevi i slutspelet.I övriga Svenska Cupen ser det mörkt ut för många av de Allsvenska lagen. I grupp 1 är Kristanstad och Gais redan ute, och AIK möter Dalkurd i en avgörande match, där Dalkurd måste vinna för att gå vidare.I grupp 2 är det jämnare, och bara Öis är klart utslagna. Halmstad har bäst utgångsläge med 4 poäng och +4 mål, och möter i nästa omgång Norrköping som har två kryss. Ett oavgjort resultat där behöver dock inte räcka, då skrällaget Vänersborg också har 2 poäng och skulle kunna gå om ett kryssande Halmstad om man vinner tillräckligt stort mot redan utslagna Öis.Grupp 3 är Blåvitts grupp, och i Grupp 4 blir det en likadan gruppfinal som i Blåvitts grupp, där Elfsborg och Falkenberg gör upp om att gå vidare. Båda lagen har 4 poäng, och +3 mål, men Elfsborg har gjort 5 och Falkenberg bara 4. Alltså fördel Elfsborg, som också har hemmaplan i Avslutningen.I grupp 5 är Gefle utslagna, men Landskrona, Trelleborg och Kalmar FF har fortfarande chansen. Trelleborg och Landskrona möter varandra i en gruppfinal, båda lagen har 4 poäng, samtidigt som Kalmar med 2 poäng möter utslagna Gefle. I och med att varken Landskrona eller Trelleborg har speciellt bra målskillnad (+1 för båda) så skulle ett oavgjort resultat i den matchen med stor sannolikhet innebära att inget av lagen går vidare.I grupp 6 är fjolårets sjunkande skepp Helsingborg redan utslaget, och Djurgården kommer få det svårt att gå vidare även de. De förlorade premiären mot Degerfors och har nu en hängmatch mot BP (spelas ikväll), samtidigt som Degerfors har två raka segrar. Vinner BP mot Djurgården så kommer det bli en avgörande match om avancemang mellan lagen. För Djurgården krävs att man först slår BP som sedan slår Degerfors i den avslutande matchen samtidigt som Djurgården slår Helsingborg.I grupp 7 kan bara Östersund och Hammarby gå vidare. De möter varandra i sista omgången där Östersund har fördelen med sina 6 poäng mot Hammarbys 4 poäng. Östersund har även fördel av hemmaplan i avslutningen.Och i gruppspelets sista grupp, grupp 8, gäller samma förutsättningar mellan Häcken och Örebro, där Häcken har 6 poäng och Örebro har 4. Dock har Örebro fördelen av hemmaplan i avslutningen.I den kommande veckan ska Blåvitt ta emot Sirius på Bravida Arena i gruppspelets sista match. Det är ett Sirius med vind i seglet som precis tagit steget upp i Allsvenskan och har gott om självförtroende. Det är väldigt viktigt för Blåvitts försäsong att gå vidare från gruppspelet (mer bra matcher mot bra motstånd, kontra att likt Malmö få spela med A-lagsspelare i U serien) samtidigt som ett avancemang är bra för den trängda ekonomin, så se till att vara där!Se även till nu när lönen kommit att köpa biljetter till hemmapremiären. Kapaciteten är inte de 40 000 som vi är vana vid, och biljetterna kan gå åt fort!