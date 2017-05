Veckan som gått - Uppskjutna matcher, pudlar och konstiga resultat

I den gångna veckan har bara en av de två planerade matcherna spelats, det har kommit ett gäng pudlar från Kamratgården och Blåvitt vann en konstig match i Sundsvall med hela 4-0 trots att Blåvitt knappt hade 30% av bollinnehavet.



Den stora händelsen i veckan som gick var att stormötet mellan Blåvitt och AIK sköts upp efter att en AIK spelare blivit erbjuden pengar för att se till att AIK förlorade matchen. En händelse som går att säga en hel del om.



Vissa anser att matchen kunde spelats som det var, andra tycker att det var rätt att skjuta upp matchen för att markera. Den bestående känslan är dock tyvärr att beslutet aldrig var speciellt genomtänkt, oavsett vilken sida en står på. Hur exakt en inställd match markerade mot de kriminella att fotbollen inte tänker acceptera att de försöker fixa matcher är lite oklart. Något som är desto klarare är att det är fotbollspubliken som blir lidande.



Det är AIK:are som hade tagit sig till Göteborg, det är företag som bjudit in kunder, det är exil-änglar som åkt hem till Göteborg som drabbas. Snart en vecka senare är det väldigt mycket som fortfarande är oklart. När ska matchen spelas egentligen? Vilka står för de ekonomiska kostnaderna? För det är inte bara två lag som skjuter upp en match. Det är människor som tar ledigt från jobb för att åka till en match i en annan stad, det är publikvärdar, kioskpersonal, tv bolag, poliser etc som satts i tjänst för att jobba.



Känslan idag är att SvFF passade på att skapa sig lite positiv publicitet för sig själva samtidigt som de gjorde livet jobbigare för väldigt många människor. Var det värt det? Hur känner Göteborgspolisen när de lagt resurser och förberett sig på en högriskmatch för att få starta om allt vid ett annat datum? Hur känner restaurangerna och pubarna i stan som tagit in extrapersonal? Hur känner alla som inte bor i Göteborg men som tagit sig till Göteborg för att se matchen?



När vi ändå är inne på den händelsen så gjorde Blåvitts sportchef Mats Gren och media allt de kunde för att gräva en grav åt den förstnämnde. Mats stod än en gång för ett lite mindre genomtänkt uttalande när han i praktiken pekar ut vilken spelare det är som blivit kontaktad erbjuden pengar för se till att AIK förlorar och flera nyhetskanaler basunerar ut informationen mitt i en pågående utredning.



Om det går att säga mycket. Oerhört klantigt av Gren att säga en sådan sak - och tyvärr har Gren stått för en hel del mindre bra uttalanden den senaste tiden - men samtidigt finns det ju en pressetik att förhålla sig till. Även om Mats Gren hade namngett spelaren (vilket han - i hans försvar - inte gjorde rakt ut) så måste ju nyhetsmedia göra en bedömning om huruvida det är uppgifter de ska publicera eller inte. På Alltid Blåvitt var vi överens om att inte publicera någon information om spelaren förrän AIK och Polisen gått ut med det. På GP och Aftonbladet (säkert andra också) gjorde inte samma bedömning.



Bara för att du har informationen betyder inte det att du måste sprida den. Något för både Gren och media att tänka på.



Vecka avslutades med en bortamatch mot Sundsvall. En match som på förhand kanske inte målades upp som den mest sexiga. Och speciellt sexig var väl matchen aldrig heller - även om resultatet 0-4 får det att låta som en klang och jubelföreställning från Blåvitts sida.



Men resultatet speglade inte matchen så mycket. Blåvitt såg ganska länge riktigt dåliga ut, och det kändes som om om ett Sundsvallsmål låg i luften när Tobias Hysén istället gör 0-1. Sedan kommer en billig straff och 0-2. Då gick uppgivenheten i Sundsvall att ta på, och när ett klantigt ingripande från en Sundsvallsspelare gav Tobias Hysén möjligheten att göra 0-3 precis innan paus var saken klar.



Segern innebär att Blåvitt närmar sig toppen igen. Skulle det bli seger mot ett Elfsborg som svajat rejält i inledningen av säsongen på söndag så kan Blåvitt vara med i det igen.



Och ja, som ni kanske förstod så är nästa match på Söndag, mot Elfsborg!

ADRIAN PIHL SPAHIU

På Twitter: pihlbaoge

2017-05-23 07:00:00

