Vilka är juniorerna i Dubai?

IFK Göteborg är just nu på träningsläger i Dubai och i år är det hela nio tonåringar med i lägertruppen. Sex av dessa kommer från akademin. Vi hörde med ungdomsexperterna Guld Alex och Jakebox för att få en bild av vad det är för killar vi har att göra med.

Född 6 feb 1998. Har Mossens BK som moderklubb och är 195 cm lång. Väger 79 kg enligt officiella hemsidan. Verkar bli tredjemålvakt kommande säsong.Jakebox kommentar: Tom är en lugn och trygg målvakt med bra räckvidd. Han har alla förutsättningar att bli en riktigt bra målvakt. Jag har mest sett honom spela i U17 där han var en viktig sista utpost i laget som häromåret nådde till semifinal i U17 Allsvenskans slutspel. I år är han U19´s förstemålvakt och gör sitt sista juniorår.Född 14 juni 1999. Har Öckerö IF som moderklubb och är 167 cm lång. Väger 70 kg enligt officiella hemsidan. Har debuterat för a-laget i år och satt på bänken redan förra säsongen i sista matchen mot IFK Norrköping. Har storebror Hampus (1997) som lämnat akademin och lillebror Isak (2001) i U17.Guld Alex kommentar: Edvin Dahlqvist är en lojal och ambitiös spelare, som alltid ger sitt yttersta. Mycket omtyckt av sina medspelare och tränare. Han har under sin tid som u-spelare, inte minst i U-17, visat sig vara ett stabilt kaptensämne. Snabb och kvick, med bra balans och god koordination när han kommer med boll i fart. Edvin har även ett bra tillslag på bollen. Får han bara den tid han behöver, så kommer han att växa rejält som spelare.Född 22 april 1998. Har Sävedalens IK som moderklubb och är 189 cm lång. Väger 80 kg enligt officiella hemsidan. Son till ingen mindre än Magnus Erlingmark. Kan precis som farsan spela lite var som helst. Hoppade in på högerkanten senast mot Sandefjord.Guld Alex kommentar: August Erlingmark är en spelare som jobbar, jobbar och åter jobbar. Hans främsta egenskap, utöver den stora arbetskapaciteten, är att han sällan tappar i kvalitet. Han håller ständigt en jämn och bra nivå. August har bra fysik och orkar ta längre löpningar, även tillbaka i planen, vilket utmärker honom som u-spelare idag. Han är alltid tuff på planen och kan både ge och ta i ett duell-spel. Lite trög i starten, tycker han själv, men växer med uppgiften hela tiden - träning som match, det spelar ingen roll. Även August är ett starkt kaptensämne.Född 8 februari 1999. Har Lerums IS som moderklubb och är 183 cm lång. Väger 86 kg enligt officiella hemsidan. Har tvillingbrodern Axel på anfallet i U19.Guld Alex kommentar: Erik Gunnarsson växer hela tiden med uppgiften. Han kan spela både centralt i planen och på kanten. Erik har som försvarare bra teknik och ett bra tillslag på bollen. Ganska snabb, men kanske han kommer att vara i kortaste laget när det gäller att spela mittback. Därför är spel som ytterback nog det som i längden kommer att fungera bäst. Även Erik är stark som kapten.Född 14 januari 1998. Har Askims IK som moderklubb och är 180 cm lång. Väger 73 kg enligt officiella hemsidan. Reste med truppen till Helsingfors i somras men fick inte spela.Jakebox kommentar: Andreas är snabb, har bra teknik och ett säkert passningspel. Han var en viktig kugge i startelvan i vårt lag som 2015 blev svenska mästare i U19 Allsvenskan. Han kan spela både som innermittfältare och som ytter men följer med A-laget till Dubai i första hand utifrån den sistnämnda positionen.Född 21 augusti 2000. Har Kungsladugårds IF som moderklubb och är 188 cm lång. Väger 77 kg enligt officella hemsidan. Har provtränat med bl.a Reading i England, men har lyckligtvis valt att stanna i Göteborg.Jakebox kommentar: Måns blev häromveckan historisk när han blev den första spelaren född på 2000-talet som tränade med vårt A-lag. Han är en självsäker kille på plan som ibland påminner lite om en ung Zlatan i sitt agerande. Som anfallare är han både en stark bollmottagare, bra i djupled och en säker målskytt och det blir en nyttig erfarenhet för honom att försöka ta sig förbi Bjärsmyr och Rogne på träningarna i Dubai.Tack till ungdomsfotboll.se för foto