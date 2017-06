Årets första hemmavinst!

Det blev en efterlängtad och viktig seger mot Falkenberg som till slut besegrades med 2-0 inför 747 besökande på Vikingavallen. En match som länge såg ut som en typisk noll-nollmatch men där Frej drog det längsta stråt och kunde avgöra med två mål i andra halvlek.

Ett skadedrabbat Frej kastade direkt in nyförvärvet från Giffarna Jaudet Salih i startelvan, Ruben var tillbaka mellan stolparna och vi formerade en 4-4-2 uppställning.Ja, det var inte förrän i den 17 minuten som det hettade till då Rashidi provade ett skott strax utanför straffområdet och där Runnemo var sånär att kunna förvalta returen. Men annars präglades halvleken av hafsigt, stressat och ofokuserat spel av Frej. Passningar satt inte alls och man såg att det var ett hemmalag utan riktig tro på sitt anfallspel.Gästande Falkenberg stod inte heller för någon drömfotboll och såg definitivt inte ut som ett ex allsvenskt lag.I sista delen av halvleken böljande spelet fram och tillbaka i ett klassiskt ”hawaiispel” där lagen bytte halvchanser med varandra.Vi hade 0-0 med in till pausvilan.Mycket vilja men fortsatt hafsigt och stressat i passningsspelet. Viljan fanns där men vi ville för mycket när det vankades målchans. Det blev ofta för omständigt och istället för att fullfölja in i boxen och gå på skott så stannade vi upp för att hitta passen eller helt vända om för att rulla hemåt igen.När vi kom till anfall var det som oftast på Glasbergs kant som förövrigt stod för en fläckfri prestation idag, helt outstanding! Det var just på ett av de många fina inläggen från Glasbergs känsliga högerfot som resulterade i det förlösande ledningsmålet. Glasberg hittade läckert Runnemos panna som kom flygande och vinklade in 1-0 via ribban i den 63 minuten.Efter ledningsmålet vaknade FFF till liv och höjde tempot ordentligt vilket gjorde att vi blev sittandes i knät på Ruben. FFF pressade på och Ruben fick visa vilken duktigt linjemålvakt han är och kom upp med ett par riktigt svettiga räddningar.Utdelningen för gästerna uteblev dock tack och lov och Frej bjöds in i matchen igen. Vilket vi i den 78 minuten också utnyttjade då Sunesson enkelt via en bredsida kunde sätta spiken i kistan. Målet var helt och hållet Nsimas som stod för hela förarbetet, Sunesson stod på rätt plats för att ta hand om returen vilket en målskytt ska.I och med 2-0 målet så var saken biff och vi kunde inkassera vår första hemmavinst för säsongen.Så viktig seger för att inte bli akterseglade i tabellen. Vi fick även med oss full pott från de andra matcherna då Norrby och Syrianska kryssade och Degerfors slog stackars Gefle Spelet idag värmde inte. Vi har varit inne på att det såg hafsigt ut men vi lyckas ändå kriga till oss 3-poäng vilket är starkt. Det kändes långa stunder som att vi inte hade någon plan när vi kom till FFF:s straffområde, det blev lite på chans och oftast togs inte det enklaste alternativet.Dock en stark kämpainsats där Glasberg var planens gigant och inläggen var av högsta klass. Dock var det allt som oftast ingen hemma att kunna förvalta smörpassen. Det är definitivt något vi behöver slippa på när vi nu har ett så vasst vapen i Glasbergs höger. Nu kom Runnemos panna och mötte upp till slut och då ringde det direkt.Nyförvärvet Jaudet Salih gick direkt in i startelvan och gjorde inte bort sig. Tvärtom stod han för en bra prestation ett fint mittfältspel med känsliga krosspassningar. En bra värvning som det såg ut och han fick även ta emot priset som bäste Frejspelare av dagens sponsor men jag håller nog Glasberg som stråt vassare idag.Härligt med vinst och nu hoppas vi det ger nytt självförtroende till trupperna så vi kan börja blicka uppåt!Framåt Frej!