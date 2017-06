Bartosz ny assisterande i AIK

Det står nu klart att Barre blir ny assisterande tränare bredvid Norling med omedelbar verkan. I samförstånd mellan klubbarna kommer dock Barre coacha Frej i sista matchen mot GIAS den 25 juni innan sommaruppehållet.

Det har väl varit på känn att Barre skulle lämna för större utmaningar men kanske inte nu mitt under brinnande säsong.



I det prekära läge Frej befinner sig i så kommer denna nyhet väldigt olägligt. Om det finns någon klubben kunnat luta sig mot när det blåser och som har kompetensen att vända en dålig trend så är det Barre. Nu blir det tufft, riktigt tufft…



En otroligt tråkig nyhet för alla Frejare men jag hoppas alla gnagare hoppar av lycka för ni får in en riktigt bra tränare. Barre har både förmågan att lyckas med väldigt små medel (se bara på Frej) samt en otrolig fingertoppkänsla när det gäller att värva in embryon och få dom att blomma ut till proffsspelare.



Det är bara att tacka för allt Barre och lycka till i AIK! Dörren är alltid öppen det vet du!



Avslutar med vad ordförande för herrfotbollen Kent Glasberg lät meddela på Frejs hemsida.

Bartosz, har betytt oerhört mycket för klubben och har varit avgörande för vår fantastiska resa genom seriesystemet de senaste åren. Samtidigt har han fått möjligheter att utvecklas i en bra klubbmiljö hos oss där han haft stor frihet under ansvar att verka som både tränare och sportchef. Som en liten klubb är vi väldigt stolta över att med framgång både ha utvecklat elitspelare och nu en tränare som fortsätter karriären på högsta nivå i Fotbollssverige.

Framförallt vill vi skicka ett varmt tack till Bartosz för hans engagerade och professionella insatser för Frej samt önska honom lycka till med nya utmaningar i AIK.



Framåt Frej!



0 KOMMENTARER 81 VISNINGAR 0 KOMMENTARER81 VISNINGAR DANNE LUNDQUIST

daniellundquist76@gmail.com

2017-06-14 16:16:00 daniellundquist76@gmail.com2017-06-14 16:16:00

