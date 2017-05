Bottennapp i Borås

Borås Arena, Borås, 2017-05-27 16:00 Norrby IF - IK Frej 3-0 Domare: Per Melin (Kävlinge)

Sommarvärme ett ekande tomt Borås Arena och storstryk mot nykomlingen Norrby. Där har vi de tre huvudingredienserna i förlustmatchen borta mot Norrby med klara 3-0. Finns inga lätta matcher i årets superetta men detta var en match vi på pappret såklart ska ta poäng i. Det blev inga poäng och istället snudd på utklassning.

Frej hade ett tungt avbräck i Gradén som var avstängd pga för många gula kort och formerade en 4-3-3 uppställning.Matchen då, ja den började med ett frenetiskt hungrigt och offensivt hemmalag som mönstrade det ena anfallet efter det andra mot ett Frej som bara fick inrikta sig på försvarsspel. Frej hade förtvivlat svårt att få ingång något som kan kallas ett eget spel och blev allt som oftast avväpnade och fick istället se Norrby komma i kontringar.Det kommer därför inte som en chock när Norrby och den glödhete Savolainen fick en eriksgata in mellan våra backar och all tid i världen att retfullt kunna lobba in 1-0 inför de ynka 342 stycken betalande i publiken, redan i den 16:e minuten.I den 37:e minuten var det så dags igen då yngling Saidi gjorde 2-0 efter ett snyggt anfall ända från eget straffområde. I det här läget ville man bara att halvleken skulle ta slut så vi kunde få till någon form av ändring av matchbilden för det spel Frej visade upp under första akten fungerade inte alls.Tack och lov blir det inga fler mål i baken och vi hade 2-0 till hemmalaget i paus.Dubbelbyte direkt efter paus där Olafsson och Rashidi gick av och Sesay och Karroum äntrade planen i ett försök att vända på steken. Det ser också inledningsvis bättre ut och vi lyckades få till längre anfall med ett visst tryck. Trots spelövertaget är det Norrby som ändå är närmast att göra trean på ett friläge en bit in i halvleken.Tråkigt nog kommer också trean i den 60:e minuten då Pettersen målar och hemmalget hade tagit över matchbilden igen. Det var ridå ner även om det var en halvtimme kvar av matchen så fanns det inga intensioner på att kunna vända denna skuta som redan börjat sjunka. Målet var nu istället att inte falla igenom totalt och bli fullkomligt utklassade av nykomlingen.Resten av halvleken är en enda lång pina i väntan på slutsignalen. Vi håller tätt sista delen och matchen slutade med ytterligare en tung förlust.Det är ett getingbo av bra och klassiska lag i årets superetta men det fanns några lag man tänkte innan säsongen att där har vi sex säkra poäng, Norrby var ett av de lagen. Nu blir det inte så och Norrby var bra, riktigt bra även om Frej inte riktigt bjud upp till dans.Hemmalaget har Savolainen som gör de där ”enkla” målen precis som Frej hade Akpoveta förra säsongen. Tyvärr har vi ingen ”Åke” i år och den tänkta målsprutan Nsima har inte kommit igång så som vi hoppats och vi får kämpa för varje mål.Insatsen i matchen var inte bra, det är bara att konstatera. Vi måste upp ett par nivåer om det inte ska börja lukta nedflyttning. Gefle ligger konstigt nog fortfarande sist men det är bara en tidsfråga innan de börjar hitta någon slags form och börjar klättra uppåt.Nästa match borta mot Värnamo blir en riktig sexpoängsmatch och såklart livsviktig för att inte halka efter lagen ovanför strecket.Lite ros måste vi ändå ge och det är att vi gör ett tappert försök i andra halvlek att försöka ändra matchbilden, vi ger inte upp. Tito i mål tycker jag också gör det bra och kan inte lastas för målen.Framåt Frej!