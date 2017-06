Förlust i sista matchen med gänget för Bartosz

Trots stort spelövertag matchen igenom så slutade det till slut med förlust mot gästande GAIS. Barre fick tyvärr inte avsluta sin tid i Frej med en vinst trots gott om målchanser ville det sig inte för hemmalaget där slutresultatet skrevs till 0-1 inför 967 åskådare.

Frej ställde upp med en 4-4-2 uppställning där Runnemo flyttade in på mitten, Sunesson som ytter och med Dida och Peter på topp.Didi PeterÅsbrink Runnemo Gradén SunessonKuzmanovic Sesay Spong GlasbergTitoAvvaktande inledning där Frej var det spelförande laget och ett GAIS som väldigt tydligt parkerade bussen och inriktade sig enbart på positionsspel utan vilja att gå framåt i någon slags anfall.Frej stod för den första riktigt farliga chansen i den 10:e minuten då Nsima efter ett riktigt fint klapp-klapp-spel är sist på bollen men Mehic i GAIS-målet kom ut bra och utdelningen uteblev. Den chansen var värd ett bättre öde utan tvekan.GAIS å andra sidan gjorde egentligen ingenting utan visar upp ett skrämmande tråkigt bortaspel och bjöd inte upp till dans på någon front.Därför är det så otroligt orättvist när GAIS på sin enda ordentliga målchans lyckades göra 0-1 på nick av Mijaljevic i den 31’ minuten via stolproten och in bakom Tito i Frejmålet.Mijaljevic var sånär att göra uppförsbacken än brantare för Frej i anfallet efter då han blev helt frispelad men Tito sträckte ut och kunde tack och lov förhindra ett 0-2 underläge i den 34’ minuten.Det var ledning för gästerna i paus.GAIS fortsätter med sitt defensiva positionsspel och att drog ner tempot. Det blev att rulla mycket boll för Frej från sida till sida för att försöka hitta en lucka att pressa framåt på.Bitvis lyckas man komma fram och hota när vi väl pumpade upp tempot men det blev alldeles för sällan och vi lockades alltför lätt in i GAIS låga speltempo med förtvivlat mycket bollrullande som följd som inte gav någonting alls i anfallsväg.När Barre sedan med kvarten kvar tog av sig kavajen och kavlade upp ärmarna tog spelet fart ordentligt och vi bombade GAIS-försvaret med chanser. Vi pressade på med allt som fanns men bolluschlingen ville bara inte in.Nsima, Sunesson, Åsbrink hade chanser men det var som förgjort. Det var den där sista långa tån, ett ben i vägen eller så smet bollen sådär retfullt utanför.Slutpressen gav tyvärr ingen utdelning och matchen slutade med hemmaförlust.Å så tråkigt att Barre inte fick avsluta med en vinst i sista matchen med gänget!Sån är dock fotbollen och jag måste säga att vi var värda en pinne idag. 14-7 i avslut säger en del men det är bara att konstatera att vi har väldigt svårt att göra mål just nu.GAIS följde sin gameplan tyvärr en väldigt tråkig sådan om man är fotbollsälskare. Jag förstår taktiken som Ingelsten beordrat och det går ju ut på att ta poäng men usch, usch vad det sabbar njutningen att gå på fotboll.Lite ris och ros.Runnemo gjorde det bra på mitten där det är lite mindre springa. Gradén hjälpte till att höja tempot med sitt fysiska spel. Glasberg skyfflar in inlägg på inlägg och på hans kant kommer vi allt som oftast igenom.Nsima på topp kom inte till sin rätta, hade svårt att få med sig bollen idag och i ärlighetens namn fick han väl inte direkt de lättaste bollarna att jobba med heller. Sunesson fick agera ytter idag och blandade och gav en del. Han kom kanske inte upp i den nivån vi vet att han kan.Vi fick även se en debut då nyförvärvet Rodrigo Saravia fick komma in i andra men blev ingen frälsare tyvärr. Det ska dock bli intressant och se vad han kan bidra med framöver.Nu är det väntas tider innan vi vet vem som tar över rodret efter Barre. Spekulationerna är igång och det ska bli spännande att följa. Det lär säkert jobbas febrilt under sommarupphållet.Nu tar vi nya tag under andra halvan av säsongen.Framåt Frej och tack Barre för allt du bidragit med!