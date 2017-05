Frej spräckte BP:s nolla

Frej har haft svårt för gästande BP och söndagens match blev inget undantag. Gästerna kunde relativt enkelt kontrollera och manövrera ut ett frustrerat hemmalag med 1-3. Det var inte mycket positivt att ta med sig från matchen utom att vi lyckades spräcka BP:s målnolla till Mellbergs förtret.

Ärligt talat hade jag inga direkta förhoppningar på en vinst då vi haft förtvivlat svårt för BP i tidigare möten. Sen att de sedan visat upp ett riktigt kompetent spel som luktar allsvensk klass gjorde inte saken bättre.RubenGlasberg – Sesay –Spong – FalkebornÅsbrink – Gradén – Getachew – RunnemoRashidi - PeterMatchen började också med en riktig kalldusch då Alie dräller med bollen och tappar bollen som siste gubbe. BP gör inga misstag och Kevin Kabran kunde kontra in ledningsmålet redan efter 5 minuter. Riktigt onödigt av Alie, nonchalant och ofokuserat, så får vi bara inte agera.En rejäl uppförsbacke som skulle visa sig vara alltför brant och helt matchavgörande. BP hade fått sitt mål och kunde i lugn och ro kontrollera händelserna ute på planen. Frej fick jaga mycket boll och blev frustrerat och stressat när vi väl fick tag i lädret.I den 28:e minuten trodde vi alla att Frej hade kvitterat men målet blev konstigt nog bortdömt för vad jag tror ruff av Nsima när han kastade sig fram för att nicka in kvitteringsmålet på ett finfint inlägg av Åsbrink. Vi hade inte domaren med oss denna match heller tyvärr…Tack och lov så värmde solen för Frej anfallsspel värmde inte alls och vi hade svårt att få till några heta chanser mot ett bra BP och ställningen i paus var 0-1.Frej försöker och försöker men det såg statiskt och oinspirerat ut. Det var inte det vanlig frejdiga Frej vi fick se idag den saken var säker. Det kändes aldrig riktigt nära att vi skulle få till en kvittering trots att vi ändå lyckades skrapade ihop ett par chanser som med lite flyt hade kunnat ge utdelning.Tråkigt var också att Falkeborn var tvungen att linka av skadad i den 66 minuten med en trasig ljumske som det såg ut. Till råga på allt verkade det riktigt illa men hoppas på att jag har fel i den diagnosen.Inte direkt otippat är det BP som i den 78 minuten sätter dit spiken i kistan då Viktor Gyökeres alldeles för enkelt får strosa igenom ett passivt Frejförsvar och placera in 0-2 i det bortre krysset, helt otagbart för Ruben. I den 83 minuten är det så dags för 0-3 då Kabran gör en kopia på 0-2 målet och sätter dit sitt andra för dagen.Nu kände man att det kunde dra iväg ordentligt då Frej såg ut att helt ha gett upp försvarsspelet. Men på tilläggstid mobiliserar vi ett anfall som leder till att Runnemo kan tröstmåla fram till 1-3. Något att ändå glädjas är att vi efter fem matcher såg till att vara det laget som spräckte BP:s nolla och att vi fick avsluta matchen med något positivt.Matchen slutar 1-3 till gästerna och tredje raka förlusten.Wiström tillbaka i mittlåset tack! Jag kan inte fatta att så många uppspel måste gå via Alie som alltför ofta är för nonchalant med bollen och tar alldeles för god tid på sig vilket sätter honom i onödigt farliga situationer. Vi har inte råd med att spela motståndarna rakt i famnen och ge bort alltför enkla mål.Svårt att plocka fram någon som stack idag då det inte gick att känna igen laget rent spelmässigt men Glasberg, Åsbrink, Runnemo gör ok prestationer, Falkeborn tills han gick sönder.Vi får ta oss i kragen och bryta denna förlusttrend på tre raka matcher mot ÖIS hemma den 7:e maj.Framåt Frej!