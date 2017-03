Inför superettan 2017

Våren står inför dörren och med den vankas ännu en ny fotbollsäsong. Silly season och allt vad försäsongen heter är över och nu slipas det på de sista förberedelserna inför den stundande säsongen. 1968-korten är inköpt och det är hög tid att vi går igenom IK Frejs trupp inför årets superetta.

Vi går som vanligt igenom lagdel för lagdel och vi börjar med målvaktsidan vilken är den del som oroar mest. I fjolårets utpräglade förstemålvakt Markos frånvaro står vi nu kvar med Ruben och Iglesias. Det är enda lagdelen vi inte förstärkt, vilket jag i ärlighetens namn gärna hade sett att vi gjort. Ruben och Iglesias är bra målvakter inge snack om det men utstrålar någon av dom pondusen som en förstemålvakt behöver, osäker...Jag hoppas dock att min oro är obefogad.Försvaret då, ja det ser helt ok ut. Det viktigaste var att vi fått behålla stommen i form av Spong, Wiström och Glasberg. Förlusten av Filip Almström Tähti sved ordentligt då han firade stora triumfer förra året och var för mig en nyckelspelare i försvaret. Det har dock värvats in en hel del spelare till försvarslinjen men det är flera som är oprövade på denna nivå. Lånet av Martin Falkeborn ser kanske mest spännande ut och kommer gå rakt in i startelvan med sin fysik och sina offensiva utflykter. Spännande blir det också att följa det ”engelska” inslaget Alie Sesay men sin attityd och tuffa spelstil.Mittfältet ser verkligen stabilt ut och är den lagdel som är mest komplett. Gradén, Runnemo, Åsbrink och Rashidi är som ett självspelande piano efter flera säsonger ihop. Förlusten i spelfördelaren Pontus Silwer är såklart tung men hade varit tungt i vilket lag som helst. Säsongslånet av Rodrigo Saravia känns dock som en potential ersättare i den rollen. Getachew och Suma knackar på dörren till startelvan efter att blivit ett år äldre och spetsar till kokurrensen ordentligt.I anfallet kommer nyförvärvet Peter Nsima få ta på sig ett stort ansvar att producera framåt med sin rutin. Dock har det inte sett bländande ut under försäsongsmatcherna där han inte riktigt fått det att lossna än, trots bra med speltid. Svårigheter att hitta rätt med löpningarna och fått passningar i fel tillfälle men det kommer säkert kugga i innan premiären mot Gefle , får vi hoppas. Anfallet i stort ser spännande ut, det enda som oroar en smula är att vi är lite känslig för skador då anfallet känns lite tunt. Åker vi på ett par skador vad händer då!?Utropstecken finns i Franco Karroum som har sett riktigt målfarlig ut under försäsongen. Kanske blir det ett genombrott för honom redan i år.Spelade 6 matcher förra året och fick lite av sitt genombrott i slutet av säsongen. Var lysande i vissa matcher och visade att han har förstekeeperpotential, för att i andra matcher visa upp en ojämnhet som behöver förbättras. Behöver även ta för sig bättre i straffområdet men med rätt förtroende från Barre och en stor skopa självförtroende så kommer det bli här förhoppningsvis bli bra. Förstekeepern i år i mina ögon.Gamla Real Madrid keepern som jag tyvärr har sett alldeles för lite av för att kunna bedöma fullt ut. kom till Frej 2016 från Karlberg BK men har inte spelat många tävlingsmatcher. Osäkert var vi har Iglesias, här litar jag fullt på Barre och Co.24-årig serbiskt vänsterback som hämtats från Täby FK. Har bland annat ett förlutet i Djurgården samt olika serbiska klubbar i den högsta ligan. Innehar offensiva kvaliteter samt en fin vänsterfot enligt utsago. Blir spännande att se vad Danilo kan uträtta i Frejtröjan.”Spongen” kör vidare ytterligare ett år vilket är positivt för oss. Viktig pjäs både på och vid sidan av planen. En jätte i mittlåset, pondus och en ledargestalt i laget med sin gedigna erfarenhet.En favoritspelare som alltid sliter och gör sitt jobb. Troligtvis bildar han mittlås ihop med Spong men vi kommer säkert få se han löpandes på ytterbacken också under året. Spelade 29 matcher och alla från start förra året. En viktig kugge i lagmaskinen utan tvekan.En komplett ytterback, tro det eller ej så är han bara är 21 år gammal. Duktig både defensivt och offensivt med sina fina inlägg från kanten. Skulle utan tvekan kunna spela på en högre nivå och vi får vara glada att han valt att vara kvar pga studier. Ännu en viktig kugge i år.Lånet från Lilleström SK över säsongen. Stor stark och snabb ytterback som gillar att kliva på i offensiven. Kan spela på båda kanterna men kan även husera på yttermittfältet. Har tidigare representerat BP och kommer bli ett bra tillskott i baklinjen, bra värvning.Nyförvärvet från Barnet FC i League Two i England. Jag känner mycket väl till laget då jag sett dem spela vid två tillfällen när jag varit över till ön för att se ”The Dons” AFC Wimbledon. Det är mycket möjligt att jag även sett Alie spela men det låter jag vara osagt. League Two kanske inte är känd för sin tekniska fotboll och framför allt inte i baklinjen där det mest rensas uppåt plan via nickar eller långbollar. Detta verkar dock inte spela in på Alie som enligt coach passar bättre in i superettan med sin skicklighet med boll och offensiva kvaliteter. Alltid kul men en engelskman i laget, de brukar ju bidra med ett tufft och härligt aggressivt spel och även ha en motivationshöjare effekt i omklädningsrummet. Potential publikfavorit?Lite inne att ha islänningar i lagen nu efter alla framgångar de hade under EM i somras. De står för en kämpa och krigarinställning som man gärna vill ha i laget. Den 23-årige backen hämtades in från BKV Norrtälje i div 2 och erbjöds efter en tids provspel ett kontrakt. En allroundspelare med sin fina speluppfattning och teknik. Lär väl troligtvis inte vara material för startelvan på en gång men kommer säkert vilja ha sin beskärda del speltid.Har imponerat under vintern då han fått chansen att träna med a-laget och därför erbjudits ett lärlingskontrakt. En spelskicklig 17-årig mittback som utstrålar pondus och gillar när det blir täta tuffa matcher. Riktigt kul att det kommer fram talanger från ungdomsverksamheten.Viktig kreativ spelare på yttern som alltid vill framåt. Gillar att dribbla och söka sig inåt för avslut. Kommer även i år vara en av nyckelspelarna och en av de som måste lyckas i offensiven. Tre mål och 2 assist förra året. I år hoppas vi på mer utdelning för Åsbrink.”Pajen” kör vidare i Frej vilket vi är tacksamma för. Stabil, nyckelspelare som laget kan luta sig mot när det blåser. Rutin i massor och en viktig poängbärare.Den nu 22-årige Sierra Leone födde centrale mittfältaren har stått på tillväxt men växer sig sakta men säkert närmare startelvan. Stark, passningssäker som spelade 8 matcher förra året och det blir troligtvis fler i år. Blir kul att följa hans utveckling under säsongen.Ännu en yngling (20 år) som även han stått på tillväxt men som nu börjar ta för sig och bidrar till en bra konkurrens kring mittfältplatserna. En allroundspelare som sett bra ut på försäsongen. Spelade totalt 8 matcher förra året och tryckte även in en balja.Även oliver har erbjudits ett lärlingskontrakt efter att ha tränat med a-laget en tid. En spännande spelare med en fantastisk teknik och bra balans som gör honom svårstoppad för vilket försvar som helst. Vi hoppas vi kan få se Oliver någonting på planen under säsongen.Favoritsspelaren! Otroligt viktigt för klubben att Adam valde att krita på ett nytt 2-års kontrakt. I mina ögon lagets viktigaste spelare. En balanspelare som är precis överallt på plan och har orken att springa och gnugga i 90 minuter, eller mer. Skulle säkerligen kunna spela ett snäpp upp i seriesystemet utan problem.Guatemalanen och lånet från MLS-klubben Columbus Crew som är tänkt som ersättare till Pontus Silwer i en offensiv mittfältsroll. Har inte kunnat se supermycket av honom under försäsongen men av det lilla jag sett verkar det finnas en del likheter med Silwer. En dirigent och spelfördelare, bekväm med bollen och bra passningsfötter. Han kommer säker kunna bidra på ett bra sätt offensivt och även hamna en del i målprotokollet under året.Slog igenom med dunder och brak förra året med sin härliga futsal-teknik. Kan även användas som forward och utan tvekan en väldigt viktig bit i vårt lagpussel. Han kommer bara bli bättre och bättre och vi får nog vara glada så länge han är kvar i Frej. Övertygad om att han kommer utöka sin målkvot på två mål från förra säsongen med hästlängder. Det ska bli ruggigt kul att följa hans säsong!Ett klassnyförvärv i mina ögon som alltid varit ett hot när vi mött Varberg. Stark, snabb, teknisk och framför en stabil målskytt på runt 10 baljor per säsong. Kommer vara kuggen i anfallet och den som framförallt ska sköta målproduktionen. Kontrakt skrivet på 1+1 år. Tackar, tackar…19-årig anfallare hämtad från FC Djursholm. Oprövat kort på den här nivån men Barre har fingertoppskänsla i dessa lägen och tar inte in någon som inte har potential. Han har en bra funktionell teknik och är fysiskt välutvecklad för sin ålder. En mycket ambitiös spelare som det ska bli spännande att följa under året.Fick sitt genombrott förra året med 25 spelade matcher och 5 fullträffar. Kommer behöva ta ett större ansvar i år då det ser lite tunt ut på anfallsfronten. Utvecklas för varje år, det vittnar inte minst uttagningen till P98-landslaget för.Har en gedigen bakgrund inom fotbollen där han har både varit sportchef och assisterande tränare i Sirius och även varit huvudtränare i AIK:s damlag i fyra år.Tycker att Frej årgång 2017 ser bra ut totalt sett. Har det varit tufft åren innan så kommer det bli än tuffare i år då superettan kryllar av bra och välkända lag. Svårt att se sia om vilka lag som kommer bilda bottenträsk och vilka som blir topptrojkan.Ett par lån återfinns i truppen vilken är ett måste om man vill kunna spetsa till truppen. Viktigt är att vi sett till att de lån vi tagit in är säsongslånga lån och inte en massa strul med kortare lån som skapar oreda och luckor i laget. Detta har vi också lyckats med i år, bra jobbat där.Mattias Eriksson som ny assisterande tränare som ska bli intressant att följa och se vad han kan bidra med och hur kemin med Barre funkar under säsongen. Ett stort minus, i och med nyheten på hemsidan var att vi valde att en bild på Mattias i en AIK-tröja! Asså, om vi nu vill vara proffsiga i allt man gör kan man inte lägga ut en sådan bild. Hur svårt kan det vara att ta ett foto av karln i en Frej-tröja och lägga upp.Jaja, nu ser vi fram emot premiären hemma mot Gefle och skriver ännu ett kapitel i Frejs historiebok.Framåt Frej!