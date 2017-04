Kryss i premiären

Solen visade sig från sin bästa sida och det var perfekta förutsättningar för en fotbollspremiär. Klassiska Gefle stod för motståndet inför 1.458 personer på Vikingavallen. Slutresultatet skrevs efter 90 minuter till 2-2, där hemmalaget var det klart bättre laget.

: Ruben: Glasberg, Sesay, Wiström, Falkeborn: Åsbrink, Gradén, Suma, Runnemo: Rashidi, SunessonFörsta halvlek vann Frej klart på poäng. Hemmalaget tog tag i matchen direkt och var det enda kreativa laget på planen. Gefle ställde upp väldigt defensivt och såg konstigt nog inte ens sugna på att kontra vilket man trodde var taktiken. De såg ut att vara livrädda att tappa den poäng de redan hade. Första halvlek slutar 0-0 men där Frej borde ha kunnat peta in ett ledningsmål på någon av de chanserna som skapades.Andra halvan hinner knappt börja innan Frej tar ledningen via en snyggt placerad nick av Rashidi redan i den 46 minuten. Lyckan varade dock inte längre än i tre minuter då Rene Makondele även han på nick fixade kvitteringen till 1-1. Målet förhandledes av att Gefle höjde tempot och började spela fotboll. Frej blev lite ofokuserat efter ledningsmålet vilket gästerna var snabba att utnyttja.I den 74 minuten får Gefle en frispark som den gamle målkungen Johan Oremo förvaltar på bästa sätt genom en retfullt enkel nick förbi Ruben. Vi hade en gubbe att hålla reda på och det var just Oremo men nog var det allt han som var där och knoppade in 2-1.Lite ridå ner kändes det som på läktarna. Det som hade börjat så bra och vi spelade ju en sådan bra och kreativ fotboll. Laget hade dessbättre inte börjat hänga med huvudena utan de trummade på och i den 81 minuten kom den förlösande kvitteringen genom nyförvärvet Martin Falkeborn som snyggt placerade in 2-2 vid den bortre stolpen.Lite nervöst blev det såklart de sista tio minuterna men det var aldrig någon fara på taket. Gästerna var tydligen väldigt nöjda med en pinne i premiären. Väldigt konstigt ändå för när de drog upp tempot efter Frej ledingsmål fick de utdelning direkt. Varför inte gå för alla poäng!?Jaja, det blev delad pott i premiären och det ska nog ändå Gefle vara mest nöjda med då Frej var det bättre laget över 90 minuter.: 2-2 (0-0)Premiärer är premiärer och laget att slå Gefle stod för motståndet. Gefle hade allt att förlora och det syntes då de var väldigt rädda om poängen och förlitade sig på deras allsvenska effektivitet skulle fixa poängen. Det var nära att lyckas men Frej genomförde en riktigt bra premiär som hade förtjänat ett bättre öde.Vill ge plus till Suma som gör en grym insats på mitten. Även Sesay kommer bli nyttig med sitt fina huvudspel, dock kan passningarna förbättras en aning. Sedan har vi Dida och Falkeborn som båda gör matchavgörande insatser i dag.Härligt att se…Framåt Frej!