Ny bortanolla på Finnvedsvallen

Kräftgången fortsätter och våra stolta kyrkråttor åkte på andra raka bortaförlusten med slutresultatet 3-0.

Efter ytterligare en fotskada på Getachew i veckan så var i alla fall Gradén tillbaka på mitten. Frej formerade laget i en 4-4-2 uppställning.En ganska intetsägande första akt mellan två lag som var i behov av poäng för att inte tappa mark i tabellen. Därför var det inledningsvis också två organiserade försvar vi fick se och inte något direkt ordnat anfallsspel.Hemmalaget tar över mer och mer ju längre in i halvleken vi kom och skapade också de farligaste chanserna. Tito fick bitvis jobba ordentligt mellan stolparna och visa upp hela registret men slapp vittja nätet trots att statistiken visade på 7-1 i avslut till Värnamo.Frej då, ja vi hade inget avslut på mål men Runnemo stod för ett fint skott strax utanför straffområdet men fick se sitt skott smita strax utanför Tobias Andersson högra stolpe.0-0 i halvtid med ett visst övertag för hemmalaget.Det dröjde tyvärr inte längre än sex minuter in i den andra akten innan Värnamo hade tagit ledningen då Melvin Frithzell lite turligt kunde tåa in 1-0 ledningen. Ett noll är ingen ledning och det scenariot har vi varit med om många gånger tidigare. Dock kommer också 2-0 i den 68:e minuten efter en fin soloräd av Victor Nilsson som via en klassisk snett-innåt-bakåt-passning hittade fram till Liridon Silka som enkelt utökade ledningen via en bredsida mellan benen på Tito.Frej mobiliserar en slutoffensiv sista kvarten för att försöka få med sig i alla fall en poäng hem. Offensiven renderade i ett visst tryck mot Värnamo-försvaret men de där riktigt kvalificerade chanserna uteblev tyvärr.På tilläggstid gör även Simon Nilsson 3-0 ur dålig vinkel och är en riktig målvaktstavla av Tito.Vi inkasserade ännu en bortaförlust och slutresultatet skrevs till 3-0.Vi hade behövt vinna denna match eller i alla fall tagit poäng för att inte tappa mark uppåt. Det gjorde vi onekligen inte och förlorade helt rättvist. Målskyttet klickade även i denna matchen och vi skulle verkligen behöva få pilla in ett mål snart så vi får in lite självförtroende i gubbarna.Spelet ser helt ok ut fram till den sista passningen, inlägget eller djupledsbollen som oftast saknade den kvaliteten som krävdes. Det gör det inte lättare för oss att göra mål och vi överarbetar istället situationerna.Vi måste bara nöta på, säsongen är lång och det är många poäng kvar att spela om. Back to basic på något sätt, boota om, nollställ och ta nya tag. Kom igen Frej!Ros ges till Runnemo som ligger bakom det lilla vi ändå skapar och hade han satt sitt skott i första akten kanske matchen sett annorlunda ut. Kuzamanovic tycker jag går från klarhet till klarhet och där har vi en back att bygga vidare på. Tito duktig i första när det hettade till men får ta på sig 3-0 målet som han inte ska behöva släppa in.Framåt Frej!