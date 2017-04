Öster tog revansch

Senast Öster gästade Vikingavallen var i kvalet till superettan. Den gången gick Frej vinnande ur striden och skickade ÖIF ner till div 1. Gästerna var ute efter revansch, vilket de också fick. Uddamålsförlust (0-1) för ett uddlöst Frej mot ett effektivt och dissiplinerat Öster inför de 895 ruskvädertrotsande i publiken.

Frej ställde upp med näst intill samma 4-4-2 uppställning som senast i bortasegern mot Åtvidaberg förutom att formstarke Nsima Peter tog klivet in i startelvan istället för Sunesson.RubenGlasberg Wiström Sesay FalkebornÅsbrink Gradén Suma RunnemoRashidi PeterFrej startade matchen bra och förde också spelet. En start som hade kunna gett matchen ett helt annat ansikte då Frej hade en boll i nätmaskorna redan efter 2min men det blev bortvinkat för offside. Gästerna då, defensiva med en 5-4-1 uppställning och låg enbart i sina positioner och inväntade misstag från hemmalaget. I den 15 minuten är det så tyvärr dags, på en av gästernas farliga kontringar avslutade Jonathan Drott snyggt invid Rubens vänstra stolpe fram till 0-1. En kalldusch som Frej skulle ha svårt att hämta sig ifrån.Efter målet var det fortsatt Frej som förde spelet men hade väldigt svårt att hitta fram till några riktiga målchanser. ÖIF hade gjort sitt mål och var noga med att inte göra några misstag och gjorde det defensivt riktigt bra. Halvleken kunde ha slutat med en tvåmålsledning för ÖIF men Glasberg ville annorlunda och fantomräddade med det långa benet framför öppet mål.Öster ledde välförtjänt i paus där Frej inte hade ett enda skott på mål kontra gästerna som hade 8 avslut där hela 7 var på mål.Suma togs lite konstigt av i paus och Getachew kommer in på mitten. I andra akten är det fortsatt stort bollinnehav av Frej men är förtvivlat uddlösa framåt. Frej får en gyllenchans att komma in i matchen när Jonathan Levi får syna det röda kortet efter en tuff glidtackling på Gradén. En tuff satsning av Levi men rött kort var lite hårt kan tycka.Efter utvisningen ligger hemmalaget på ordentligt och gör en hel del offensiva byten men kommer inte närmare än en stolpträff av Nsima och en ribbträff från nära håll av Runnemo. Öster reden ut stormen och vinner matchen, tar revansch på Frej och alla poängen med sig hem till Växjö.Med hemmaögon borde vi fått med oss en poäng idag efter alla chanser, framför allt i andra halvlek. ÖIF presterade en taktiskt väl genomförd match och håller sin gameplan i 90 minuter trots att man är en man mindre i stora delar av andra halvlek.Tyvärr slår vi alldeles för många felpass under matchen och frisparkarna ska vi inte prata om då de alltför ofta blev för långa och chanserna rann ut i sanden. Visst det blåste en del men kom igen...Nu kanske vi inte ska dra alltför stora växlar av den här matchen då vi ändå spelade ett bra grundspel och vi hade faktiskt lite oflyt i del avgörande situationer. Det var väl bara en sådan match helt enkelt där bollen bara inte ville in.Nu har vi förlorat första hemmamatchen, nu vet vi hur det känns, lär av det och gå vidare!Framåt Frej!