Seger på Kopparvallen

Ett soldränkt Kopparvallen stod som värd för kvällens föreställning. En välspelad match där Frej gick segrande ur striden efter två mål av Nsima Peterinför 1.494 besökande.

Frej ställde upp med samma startelva som mot Gefle i premiären (4-4-2):ÅhmanGlasberg-Sesay-Wiström-FalkebornÅsbrink-Gradén (K)-Suma-RunnemoSunesson-RashidiEn jämn och riktigt underhållande första akt mellan två lag som verkligen var på spelhumör. Det bjöds på ett tempofyllt fysiskt spel direkt från start och det skapades massor av målchanser. En stolpträff från ÅFF samt en härlig TV-räddning av Gustav Jansson på Rashidas avslut stod för det allra hetaste chanserna. Både lagen tog verkligen för sig och man byttes av med att föra matchen, att första akten slutar 0-0 är för mig en gåta. Fler sådana halvlekar tack!Andra akten började precis som den första slutade med full fart framåt från bägge lagen. Det gällde verkligen att hänga med inledningsvis då det smällde till två gånger redan under de första fem minuterna och helt plötsligt stod det 1-1. Pekka Lagerblom satte först 1-0 efter en dålig rensning i eget straffområde. Nsima Peter kvitterade dock i minuten efter då han sliter sig loss och sätter sin första fullträff i Frejtröjan. Jens Jacobsson fick sedan i den 65 minuten syna det röda koret efter att fixat sitt andra gula. Frej tog efter utvisningen över händelserna i matchen och malde på med chans efter chans. I den 71 minuten kom också 2-1 då Nsima nickade in sitt andra för kvällen. Frej håller sedan ställningarna resten av matchen och tar sin första 3-poängare efter en riktigt bra genomförd match.:1-2 (0-0)Proppen ur för Nsima och det var så så vikitgt att han fick spräcka målnollan. Sedan att det blev två baljor skadade ju inte men det viktigaste var att han fick nätkänning och fick igång målproduktionen. Barre och laget pratade om att de ville höja sig på alla fronter från premiären. Jag tyckte spelet i premiären var riktigt bra men efter kvällens match fattar jag vad Barre och Co menade. Det var en riktigt bra match av Frej i alla 94 minuter.Nsima i all ära men stort plus ges till Glasberg som har två assist i matchen samt Suma som återigen visar att han tagit ett ordentligt tag om den centrala mittfältsrollen. Det är bara av med hatten för Frej, dock måste erkännas att jag tycker lite synd om ÅFF som även de genomför en riktigt bra match.Framåt Frej!