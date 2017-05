Trendbrott mot Örgryte

Vi fick bevittna en händelserik match där Frej bröt sin tre matcher långa förlustsvit och tog en poäng mot gästerna från Götet. Slutsiffrorna skrevs till 2-2 efter ett sent konstnummer av Åsbrink på volley i den 75’ minuten.

Glasberg, som gör en felfri insatts med grymma inlägg som tyvärr ingen var hemma på och kunde förvalta.

Peter, gör mål och slet och kämpade, otroligt jobbig att möta för ÖIS-försvaret.

Sesay, spelade upp sig från förra matchen och såg stabil ut i mittlåset.

Åsbrink, matchhjälten som inte bara stod för ett riktigt konstnummer utan var bra matchen igenom. Svårstoppad med sina aviga finter och blir bara bättre och bättre för varje match.

Frej var piskat att börja ta poäng efter tre raka torskar. En tung skada på Falkeborn i förra matchen gav plats för Danilo från start i en 4-4-2 uppställning:RubenGlasberg Sesay Spong (K) KuzmanovicÅsbrink Gradén Getachew RunnemoSunesson PeterÖrgryte var det lag som hade meste boll inledningsvis men det var Frej som stod för de hetaste och farligaste chanserna. Frej tog också rättvist ledningen efter en trippelchans i den 16 minuten. Peter fick dock kämpa ordentligt för att få in bollen i nätmaskorna. Först räddar Lucic i ÖIS-målet Åsbrinks skott från nära håll där bollen sedan letade sig ut till Peter som avlossade stora kanonen i stolpen, får tillbaka returen som han sedan begravde resolut bakom en chanslös Lucic.Frej äger resten av halvleken och var tillbaka till ”basic” på något sätt i sitt egna spel igen. Man såg tydligt att de måste ha pratat ihop sig en hel del om att spela både enklare och rakare för nu kände vi helt plötsligt igen vårt gamla frejdiga Frej igen.Vi hade med oss en rättvis 1-0 ledning in till paus.I inledningen av andra akten kändes det som om grabbarna hade suttit och groggat i pausvilan för det trygga och självsäkra spelet var som bortblåst.Det dröjer inte heller länge innan ÖIS kvitterade genom Daniel Paulson via ett snyggt placerat skott via den bortre stolpen, helt otagbart för Ruben. Målet förhandleddes av att just Paulson snurrade upp annars duktige Sesay ordentligt på läktaren för att både köpa korv och dricka.Helt plötsligt hade vi 1-1 och det kändes allt annat än tryggt. Det skulle dock bli värre, en olycka kommer sällan ensam heter det ju. I den 56’ minuten rasslade det än en gång bakom Ruben och målet kan tyvärr inte kallas något annat än en riktigt målvaktstavla. Ett långskott en bra bit utanför straffområdet grävde sig in vid Rubens högra stolpe, det skotten måste Ruben bara ta!Gästerna hade vänt (med lite hjälp) och nu var det uppförsbacke igen. Frej, som vi vet aldrig ger upp ska ha ”cred” för den slutpush man får till under den sista halvtimmen. Med lite tur hade vi till och med kunnat bärga alla pinnar men med facit i hand så är en pinne alltid ändå en pinne. Åsbrink lyckades nämligen kvittera med ett riktigt konstmål taget ur den högre skolan. Inlägget kommer in från Runnemo lite bakifrån så det är ett otroligt konststycke att gräva fram bollen, vrida sig och avsluta med en volley vid bortre stolpen, riktigt snyggt och ruggigt viktigt!Matchen slutar 2-2, delad pott men vi får ändå vara glada för poängen då det var ett tag sedan sist och alla pinnar är välkomna i en jämn tabell.Trendbrott vilket var viktigast. Tre poäng hade smakat och jag kan tycka att vi nästan var värda de också. ÖIS gör det bra och gör mål på deras två enda riktiga målchanser de har på hela matchen, vilket såklart är surt. Rubens tavla kunde blivit kostsam men han drog nog en lättnadens suck när frälsaren Åsbrink fixade kvitteringen.Spelet i första akten och sista 15’ måste berömmas, rakt och enkelt spel men ändå med tålamod, bara fortsätta så! Svackan i början av andra är lite olycklig och desto mer svårtolkad men vi kommer ur den och ordnar resultatet vilket är starkt.Spelare att ge extra beröm är:Nästa på tur är Helsingborg borta den 13/5 vilket kommer blir en kanonmatch!Framåt Frej!