Sirius - Jönköpings Södra

Delad pott på Studenternas

Första maj vädret var strålande men gräset var lika uselt som befarat. Och någon vidare fotbollsmatch bjöds det heller inte på när Sirius och J-Södra delade lika på poängen.





Paussnacket var lyckat och i andra halvlek såg det genast bättre ut. Vi fick fram bollen i plan på ett bättre sätt samtidigt som det blev betydligt tätare bakåt. I 61e minuten gjorde



Sett till hur matchen blev är det givetvis surt att släppa in en sen kvittering men som helhet får Södra nog ändå känna sig nöjda med en poäng. Matchen kunde ha förlorats i första halvlek utifrån hur matchen såg ut då. Kul att se är att Matchen fick en trevande start där lagen kände på såväl varann som på underlaget. Efter ett tag tog Sirius över spelet helt och J-Södra låg helt fel i positionerna. Man kom på mellanhand såväl offensivt som defensivt och kunde inte etablera något anfallsspel samtidigt som hemmalaget bjöds på målchanser. 0-0 i paus kändes som en framgång.Paussnacket var lyckat och i andra halvlek såg det genast bättre ut. Vi fick fram bollen i plan på ett bättre sätt samtidigt som det blev betydligt tätare bakåt. I 61e minuten gjorde Stefan Karlsson en bra aktion på högerkanten och skapade utrymme för ett inlägg som hårt satt mitt i pannan på Tommy Thelin Joshua Wicks var på bollen men nicken var för hård och 0-1 var ett faktum. Sista halvtimmen kändes hyfsat lugn. Sirius hade mycket boll men kom inte till några större avslutslägen. Lika överraskande som 0-1 kom dock en kvittering i 88e minuten när det plötsligt uppstod en stor yta till höger i Södras straffområde. Inlägget hittade ytan och bollen kunde slås vidare in i mitten och nickas i öppet mål.Sett till hur matchen blev är det givetvis surt att släppa in en sen kvittering men som helhet får Södra nog ändå känna sig nöjda med en poäng. Matchen kunde ha förlorats i första halvlek utifrån hur matchen såg ut då. Kul att se är att Anton Cajtoft nu ser ut att ha kommit tillbaka i gammal god form. Mindre roligt är att Vilhjalmsson har väldigt svårt för att bli involverad i spelet såväl med som utan boll. Känslan var att Ayuk fick mer uträttat under sina 1,5 minutrar i slutet då han hann både stjäla bollen från en Siriusspelare och komma till avslut på den korta tiden.

Sirius-Jönköpings Södra Josh Wicks

Karl Larson

Oscar Pehrsson

Daniel Jarl

Jesper Arvidsson

Christer Gustafsson

Moses Ogbu

Niklas Busch Thor

Kingsley Sarfo

Ante Bjorkebaum

Alexander Nilsson



Avbytare

Johan Andersson

Jakob Bergman

Johan Eiswohld

Philip Haglund

Lukas Henrik Jonsson

Dragan Kapcevic

Kim Skoglund

Anton Cajtoft

Stefan Karlsson

Andre Calisir

Joakim Karlsson

Tom Siwe

Stian Aasmundsen

Robert Gojani

Dzenis Kozica

Daryl Smylie

Tommy Thelin

Arni Vilhjalmsson



Avbytare

Eric Ayuk

Sergio Cala

Fran Marmolejo

Alexander Jallow

Alex Portillo

Jesper Svensson

Jonathan Tamimi



Första maj vädret var strålande men gräset var lika uselt som befarat. Och någon vidare fotbollsmatch bjöds det heller inte på när Sirius och J-Södra delade lika på poängen.