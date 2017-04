Östgötaporten, 2017-04-27 19:00

IFK Norrköping - Jönköpings Södra

3-0



Förlust i Norrköping

Återigen fick J-Södra se sig besegrade i Norrköping som blev allt för svåra på sin hemmaplan.





I andra halvlek flyttade Södra upp spelet något och kunde skapa några hyfsade lägen. Det gav också lite större ytor bakåt som Norrköping skickligt utnyttjade. 2-0 var likt det första i den mån Norrköping fångade upp en boll på väg mot kortlinjen och återigen kunde slå in den på Holmberg i fritt läge. Lite senare kom också 3-0 på ett distansskott och matchen var över.



En svår match på förhand och kanske hade vi haft poängchans om vi kunna hålla 0-0 till paus. Södra gör trots allt en helt ok match men Norrköping är skickliga på att utnyttja de lägen som uppstår och vinner fullt rättvist. Matchbilden blev relativ lik matchen mot AIK. Norrköping hade mycket boll och Södra fick fokusera på sitt försvarsspel. Länge höll man Norrköping ifrån att skapa några större chanser men i första halvleks sista minut kom Norrköping loss på högerkanten och kunde slå ett inlägg mot bortre delen av straffområdet. Bollen såg först ut att gå till inspark men hanns upp av en Norrköpingsspelare som kunde hitta en fristående Kalle Holmberg när Södraförsvaret inte hunnit sortera ut markeringen.I andra halvlek flyttade Södra upp spelet något och kunde skapa några hyfsade lägen. Det gav också lite större ytor bakåt som Norrköping skickligt utnyttjade. 2-0 var likt det första i den mån Norrköping fångade upp en boll på väg mot kortlinjen och återigen kunde slå in den på Holmberg i fritt läge. Lite senare kom också 3-0 på ett distansskott och matchen var över.En svår match på förhand och kanske hade vi haft poängchans om vi kunna hålla 0-0 till paus. Södra gör trots allt en helt ok match men Norrköping är skickliga på att utnyttja de lägen som uppstår och vinner fullt rättvist.

2017-04-27 20:56:00

