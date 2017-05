Stadsparksvallen, 2017-05-07 17:30

Jönköpings Södra - AFC Eskilstuna



Hemmamatch på Söndag

På Söndag är det återigen match på Stadsparksvallen efter två raka bortamatcher. Matchen startar 17.30, det ser ut att bli kallt, blött och motståndet har en inte hört mycket gott om. Just därför uppmanar jag just Dig att tjata med dig så många som möjligt till en match och ge Jönköpings Södra Ert stöd när det som mest behövs!





Bortalaget då? Ja, de får fastställa sin identitet själva innan jag skriver om dem. Spott och spe, som de fått utstå, tycker jag inte de är förtjänta av utan jag uppmanar alla att istället fokusera på vad som gjort att ni tagit Jönköpings Södra till hjärtat.



95 års hårt arbete som gett framgångar som Stora Silvret, landslagsspelare och vinst mot Manchester United. Där vi kämpat oss tillbaka från motgångar som spel i division 4 och konkurshot. En förening som burits upp från botten av medlemmar som vägrat ge upp, som strävsamt bidat sin tid och som fortfarande har sitt existensberättigande från fans, medlemmar, publik, ideellt arbetande personer och lokala företags stöd.



Så låt TVn vara avstängd på Söndag, ta dig till Stadsparksvallen och visa var föreningen kan hitta kraften till att på allvar etablera sig i J-Södra har nu spelat tre raka matcher med en större defensiv inriktning än de första matcherna. Poängutdelningen har varit god men spelet som helhet har ändå känts något mer knackigt på slutet. Jag antar att J-Södra nu vill hitta en bra balans mellan offensiv och defensiv. Till matchen återkommer Fredrik Fendrich efter skada och hela truppen ska därmed vara tillgängliga. Det har kommit rapporter om skavanker på fredagens träning, återstår att se ifall någon av dessa var allvarlig nog att påverka matchtruppen.Bortalaget då? Ja, de får fastställa sin identitet själva innan jag skriver om dem. Spott och spe, som de fått utstå, tycker jag inte de är förtjänta av utan jag uppmanar alla att istället fokusera på vad som gjort att ni tagit Jönköpings Södra till hjärtat.95 års hårt arbete som gett framgångar som Stora Silvret, landslagsspelare och vinst mot Manchester United. Där vi kämpat oss tillbaka från motgångar som spel i division 4 och konkurshot. En förening som burits upp från botten av medlemmar som vägrat ge upp, som strävsamt bidat sin tid och som fortfarande har sitt existensberättigande från fans, medlemmar, publik, ideellt arbetande personer och lokala företags stöd.Så låt TVn vara avstängd på Söndag, ta dig till Stadsparksvallen och visa var föreningen kan hitta kraften till att på allvar etablera sig i Allsvenskan över många år framåt!

0 KOMMENTARER 173 VISNINGAR 0 KOMMENTARER173 VISNINGAR OSKAR BERNSTRÖM

2017-05-05 14:12:27

ANNONS:

Fler artiklar om Jönköpings Södra

Jönköpings Södra

2017-05-05 14:12:27

Jönköpings Södra

2017-05-02 09:10:28

Jönköpings Södra

2017-05-01 09:19:30

Jönköpings Södra

2017-04-27 20:56:00

Jönköpings Södra

2017-04-26 15:35:00

Jönköpings Södra

2017-04-22 21:13:45

Jönköpings Södra

2017-04-21 15:43:15

Jönköpings Södra

2017-04-17 23:21:00

Jönköpings Södra

2017-04-16 21:23:00

Jönköpings Södra

2017-04-09 21:36:45

ANNONS:

På Söndag är det återigen match på Stadsparksvallen efter två raka bortamatcher. Matchen startar 17.30, det ser ut att bli kallt, blött och motståndet har en inte hört mycket gott om. Just därför uppmanar jag just Dig att tjata med dig så många som möjligt till en match och ge Jönköpings Södra Ert stöd när det som mest behövs!Första maj vädret var strålande men gräset var lika uselt som befarat. Och någon vidare fotbollsmatch bjöds det heller inte på när Sirius och J-Södra delade lika på poängen.Dags för match igen och andra bortamatchen på rad. Den här gången är det Sirius som står för motståndet i Uppsala dagen efter Valborg.Återigen fick J-Södra se sig besegrade i Norrköping som blev allt för svåra på sin hemmaplan.Efter en lugn inledning av säsongen går Allsvenskan nu in i en fas med tre matcher i lite tätare följd. En fas där breda trupper börjar komma till sin rätt, en och annan småskada brukar dyka upp, de första avstängningarna för tre gula kort ska hanteras och tabellen börjar formas lite grovt.Jönköpings Södra kunde bärga säsongens första vinst hemma på Stadsparksvallen efter att man slagit AIK med 2-1. Med två raka vinster och poäng i tre raka matcher så har laget nu en helt ok poängmässig start på säsongen.På lördagseftermiddagen är det dags för säsongens andra hemmamatch när AIK kommer på besök. J-Södra har aviserat en god biljettförsäljning och SMHIs rapporter ser också goda ut. Vi har med andra ord en fin vårmatch inför fullsatta läktare att se fram emot.I tredje omgången kom så äntligen säsongens första trepoängare. Spelet har tidigare lovat mer än poängutdelningen och det var extra skönt att se effektivitet i målskyttet.Det är dags för omgång 2 när Jönköpings Södra åker till Kalmar annandag påsk och det är två lag som fått en mindre bra start på säsongen som möts. Kan J-Södra upprepa resultatet från förra årets säsongspremiär?Säsongens första hemmamatch hade det mesta man kan önska. Vår i luften, grönt gräs, välfyllda hemmasektioner och ett hemmalag som satte full fart direkt. Tyvärr var det bortalaget som stod för effektiviteten.