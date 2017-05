Borås Arena, Borås, 2017-05-22 19:00

Elfsborg - Jönköpings Södra



Inför: Elfsborg - J-Södra

Det är dags för tredje matchen på en dryg vecka och årets kortaste bortamatch. Endast 45 minuters bilväg lär ge ett stort antal grönvita på plats och självklart finns förhoppningar om poäng för bortalaget.





Elfsborg har fått en sämre start på säsongen och återfinns lite längre ner i tabellen är man vant sig vid att se dem. Laget har gjort mycket mål men också släppt in oerhört mycket mål. Vikande publiksiffror och rykten om missnöje med tränare omger laget och man tycks ha fått en krisstämpel på sig. I sådana lägen brukar en av två saker hända: Antingen går gruppen samman, får en vi-mot-resten-känsla och kommer ut starkare än tidigare eller så blir det allt sämre tills en större förändring sker som kan vända på trenden. Blir spännande att se vart det tar vägen för Elfsborg. I matchen mot Södra saknas Jon Jönsson pga skada medan Emir Bajrami vilas.För J-Södras del är det mer stabilt med poäng i fyra raka matcher. Försvarsspelet sitter bra och är grunden till poängplockandet medan offensiven fungerat lite olika bra i matcherna. I matchen mot Elfsborg känns det som en nyckel att inte låta Elfsborg vara i anfallsläge för mycket där de kan dra nytta av sin starka offensiv. Mittfältskampen blir således viktig för att diktera var på banan bollen spenderar mest tid.I Södra saknas fortfarande Vilhjalmsson medan Gravius är åter i matchtruppen efter sjukdom.

2017-05-22 10:48:06

