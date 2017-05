Stadsparksvallen, 2017-05-18 19:00

Jönköpings Södra - Djurgården



Inför: J-Södra - Djurgården

På torsdagskvällen ställs Jönköpings Södra mot ett av förra säsongens favoritmotstånd, Djurgårdens IF. Fjolåret slutade med full pott poängmässigt för J-Södra men vad betyder egentligen historiken? Det är ett i stora delar nytt bortalag som kommer äntra Stadsparksvallen.





Säsongen började kanske lite knackigt, ofta tar det lite tid för ett till stora delar nytt lag att bli samspelt. Senaste 4 matcherna har dock gett laget 10 poäng och det tycks vara ett formstarkt lag som kommer på besök. Man har också hållt nollan i två raka matcher. Till torsdagens match får man klara sig utan backen



J-Södra återfinns två poäng bakom Djurgården i tabellen, har tagit poäng i tre raka matcher och liksom Djurgården har laget hållit nollan i de senaste två matcherna. Grundspelet och försvarsspelet sitter bra men i anfallsspelet har det inte riktigt kuggat i de senaste matcherna. Timing och kombinationsspel har inte varit på rätt nivå tillräckligt ofta och det känns som en trend att vi kommer in fel i matchen i första halvlek för att rätta till det till den andra.



2017-05-17 09:53:00

