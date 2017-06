Stadsparksvallen, 2017-07-02 15:00

Jönköpings Södra - IFK Göteborg



Inför: J-Södra - IFK Göteborg

Nästan exakt en månad har gått sedan det senast var match, men nu är det äntligen dags igen när IFK Göteborg kommer till Stadsparksvallen på söndagseftermiddagen. Två lag som står noterade för samma poängantal möts och en vinst för något av lagen bör ge god distans till strecken i tabellens nedre region medan ett förlorande lag i denna match riskerar att nämnda streck känns lite för nära.





IFK Göteborg har spelat en match under uppehållet då man fick se sig besegrade med 3-1 mot Litauiska FK Zalgiris. J-Södra har liksom i fjol varit sparsamma med träningsmatcher och har nöjt sig med träning som vanligt. Fjolåret bjöd på sämre insatser efter uppehållen, vi får hoppas att laget i år hittat ett sätt att snabbare komma in i matchtempo. Som alltid är formen svårbedömd efter ett uppehåll.



Fjolårets möte spelades vid samma tidpunkt och bjöd då på en slutsåld arena. Sittplatserna närmar sig slutsålt, SMHI utlovar perfekt fotbollsväder, förhoppningsvis kan matchen få samma inramning även i år. Bägge lagen står som sagt på samma poäng. Medan J-Södra taktar på i samma fart som föregående år så är poängskörden för Blåvitt troligtvis mer besvärande, långt ifrån en toppstrid. Under sommaruppehållet har J-Södra avslutat avtalet med Sergio Cala medan tidigare skadade Árni Vilhjálmsson åter är redo för spel vilket gör att truppen ser ut att vara helt fri från skador. I IFK Göteborg ser Mads Albaek ut att lämna för Kaiserslautern men det lutar åt att han är tillgänglig för spel på söndag. Lagen har varsin spelare avstängd pga gula kort, Daryl Smylie och Sebastian Eriksson får vänta ännu någon vecka på match.

2017-06-30 12:01:22

Nästan exakt en månad har gått sedan det senast var match, men nu är det äntligen dags igen när IFK Göteborg kommer till Stadsparksvallen på söndagseftermiddagen. Två lag som står noterade för samma poängantal möts och en vinst för något av lagen bör ge god distans till strecken i tabellens nedre region medan ett förlorande lag i denna match riskerar att nämnda streck känns lite för nära.Efter att återigen ha spelat två raka bortamatcher är det äntligen dags för match på Stadsparksvallen igen, blott för 5e gången i år. Det väntas fullsatta läktare och tuffast tänkbara motstånd när vi går in i 12e omgången av årets Allsvenska.Det blev ingen femte match i rad med poäng sedan J-Södra förlorat med hela 3-0 i Borås.Det är dags för tredje matchen på en dryg vecka och årets kortaste bortamatch. Endast 45 minuters bilväg lär ge ett stort antal grönvita på plats och självklart finns förhoppningar om poäng för bortalaget.Som åskådare var förutsättningarna så bra de kan bli på Stadsparksvallen när Jönköpings Södra tog sig an Djurgårdens IF. En varm sommarkväll, fullsatta hemmaläktare och en bra ljudkuliss från bägge kortsidorna ramade in kvällens Allsvenska fotbollsmatch på bästa sätt. En jämn match med småtrevlig spel och ett par mål adderade till upplevelsen där endast tre poäng till hemmalaget saknades.På torsdagskvällen ställs Jönköpings Södra mot ett av förra säsongens favoritmotstånd, Djurgårdens IF. Fjolåret slutade med full pott poängmässigt för J-Södra men vad betyder egentligen historiken? Det är ett i stora delar nytt bortalag som kommer äntra Stadsparksvallen.Det blev en tämligen slätstruken match mellan Sundsvall och J-Södra. Målchanserna lös med sin frånvaro och resultatet speglar matchen väl.I omgång åtta ställs J-Södra mot Sundsvall och för femte gången den här säsongen väntar en match på bortaplan. Varför Södra fått så många bortamatcher inledningsvis kan man fundera på men det rättar visst till sig i juli.Närmast spel mot ett mål. Mängder med chanser. J-Södra fick nöja sig med 1-0 och tre poäng.På Söndag är det återigen match på Stadsparksvallen efter två raka bortamatcher. Matchen startar 17.30, det ser ut att bli kallt, blött och motståndet har en inte hört mycket gott om. Just därför uppmanar jag just Dig att tjata med dig så många som möjligt till en match och ge Jönköpings Södra Ert stöd när det som mest behövs!