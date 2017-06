Stadsparksvallen, 2017-06-03 18:00

Jönköpings Södra - Malmö FF



Inför: J-Södra - Malmö

Efter att återigen ha spelat två raka bortamatcher är det äntligen dags för match på Stadsparksvallen igen, blott för 5e gången i år. Det väntas fullsatta läktare och tuffast tänkbara motstånd när vi går in i 12e omgången av årets Allsvenska.





Samma poängsnitt har J-Södra på hemmaplan där de fyra matcherna hittills har gett två vinster och två oavgjorda. Givetvis viktigt att kunna gå in i en svår match och veta att man alltid gör bra prestationer inför hemmapubliken. Vilhjalmsson har fortfarande problem med sin axel, Kobozev har varit sjuk i veckan och även Sergio Cala och



Förra säsongens hemmamatch minns vi såklart med välbehag, skapas nya fina minnen imorgon? Malmö har som väntat gått starkt i inledningen av säsongen och återfinns också i topp av tabellen. Inte oväntat är mycket av fokus inför matchen på Pawel Cibicki som återigen uttrycker goda minnen från fjolårssäsongen i den gröna tröjan. Malmö får klara sig utan Pa Konate Tobias Sana och Rasmus Bengtsson som är indisponibla pga skador och sjukdom men laget som vanligt fullgoda ersättare på alla positioner. På bortaplan är MFF ännu så länge obesegrade med tre vinster och tre oavgjorda matcher.

2017-06-02 22:46:11

