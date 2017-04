Östgötaporten, 2017-04-27 19:00

IFK Norrköping - Jönköpings Södra



Inför: Norrköping - J-Södra

Efter en lugn inledning av säsongen går Allsvenskan nu in i en fas med tre matcher i lite tätare följd. En fas där breda trupper börjar komma till sin rätt, en och annan småskada brukar dyka upp, de första avstängningarna för tre gula kort ska hanteras och tabellen börjar formas lite grovt.





Starten på



Mot Norrköping väntar en rejäl utmaning. Även att laget fått en lite tuffare start än förväntat på säsongen så verkar det som att man hittat rätt igen i matchen mot Häcken senast. Att det kan gå undan på Idrottsparken i Norrköping fick om inte annat J-Södra erfara förra året då vi åkte på säsongens största förlust där, en av få gånger de senaste åren som Södra klappat igenom ordentligt. Förhoppningsvis har man lärt läxan och kan erbjuda motstånd på en helt annan nivå den här gången. För J-Södras del har man sin vana trogen varit förskonad från skador annat än någon småkänning och någon sjukdom. I skrivande stund finns inga rapporter om att någon spelare inte är tillgänglig inför matchen mot Norrköping. Anton Cajtoft saknades senast pga feber men är det inget värre ska väl den ha släppt i god tid innan torsdagens match. Den spelare som är närmast en avstängning är Fredric Fendrich som är enda spelares som nått upp i två varningar hittills.Starten på Allsvenskan har varit god för J-Södra med stundtals riktigt bra spel och med en poängskörd som ger utrymme att arbeta vidare i lugn och ro. Ifall Anton Cajtoft tillfrisknat känns det troligt att han åter tar plats från start. Funderingar finns kring ifall Vilhjalmson startar eller ifall det blir Kozicka på topp och Svensson från start på kanten? Är Ayuk redo för en plats i truppen? Kommer Gravius få speltid? Hur nära startplatser är egentligen Cala, Portillo och Tamimi? Jimmy har ju också då och då någon lite mer oväntad förändring i bakfickan för att matcha taktiken mot underlag och motstånd.Mot Norrköping väntar en rejäl utmaning. Även att laget fått en lite tuffare start än förväntat på säsongen så verkar det som att man hittat rätt igen i matchen mot Häcken senast. Att det kan gå undan på Idrottsparken i Norrköping fick om inte annat J-Södra erfara förra året då vi åkte på säsongens största förlust där, en av få gånger de senaste åren som Södra klappat igenom ordentligt. Förhoppningsvis har man lärt läxan och kan erbjuda motstånd på en helt annan nivå den här gången.

0 KOMMENTARER 235 VISNINGAR 0 KOMMENTARER235 VISNINGAR OSKAR BERNSTRÖM

2017-04-26 15:35:00

ANNONS:

Fler artiklar om Jönköpings Södra

Jönköpings Södra

2017-04-26 15:35:00

Jönköpings Södra

2017-04-22 21:13:45

Jönköpings Södra

2017-04-21 15:43:15

Jönköpings Södra

2017-04-17 23:21:00

Jönköpings Södra

2017-04-16 21:23:00

Jönköpings Södra

2017-04-09 21:36:45

Jönköpings Södra

2017-04-09 09:14:23

Jönköpings Södra

2017-04-04 13:44:38

Jönköpings Södra

2017-04-03 22:01:00

Jönköpings Södra

2017-04-01 09:15:00

ANNONS:

Efter en lugn inledning av säsongen går Allsvenskan nu in i en fas med tre matcher i lite tätare följd. En fas där breda trupper börjar komma till sin rätt, en och annan småskada brukar dyka upp, de första avstängningarna för tre gula kort ska hanteras och tabellen börjar formas lite grovt.Jönköpings Södra kunde bärga säsongens första vinst hemma på Stadsparksvallen efter att man slagit AIK med 2-1. Med två raka vinster och poäng i tre raka matcher så har laget nu en helt ok poängmässig start på säsongen.På lördagseftermiddagen är det dags för säsongens andra hemmamatch när AIK kommer på besök. J-Södra har aviserat en god biljettförsäljning och SMHIs rapporter ser också goda ut. Vi har med andra ord en fin vårmatch inför fullsatta läktare att se fram emot.I tredje omgången kom så äntligen säsongens första trepoängare. Spelet har tidigare lovat mer än poängutdelningen och det var extra skönt att se effektivitet i målskyttet.Det är dags för omgång 2 när Jönköpings Södra åker till Kalmar annandag påsk och det är två lag som fått en mindre bra start på säsongen som möts. Kan J-Södra upprepa resultatet från förra årets säsongspremiär?Säsongens första hemmamatch hade det mesta man kan önska. Vår i luften, grönt gräs, välfyllda hemmasektioner och ett hemmalag som satte full fart direkt. Tyvärr var det bortalaget som stod för effektiviteten.Så var det äntligen dags för hemmapremiär och att åter få besöka Stadsparksvallen. J-Södra och Halmstad möts och man kommer från vitt skilda premiärmatcher då J-Södra har noll poäng med sig in i den här matchen medan Halmstad har 3.Sent i fredags kväll registrerade Jönköpings Södra en ny spelare. Något man hemlighållit fram till i dag då spelaren anlänt till Jönköping och kommer presenteras på en presskonferens kl 16.Säsongen är äntligen igång efter en lång vinter. I årets första bortamatch fick J-Södra se sig besegrat efter en bra spelmässig insats där Örebro kunde avgöra med ett sent straffmål.Så står vi äntligen där igen. Dagar ifrån en Allsvensk premiär. Månader av förberedelserna är gjorda, nu är det dags för lagen att visa upp vad man lärt sig under vintern, dags för fansen att åter sjunga upp och att visa upp de läktarkreationer som skapats och dags att åter nagelfara tabeller och förutsättningar mellan varje omgång.