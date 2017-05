Norrporten Arena, 2017-05-14 15:00

Sundsvall - Jönköpings Södra



Inför: Sundsvall - J-Södra

I omgång åtta ställs J-Södra mot Sundsvall och för femte gången den här säsongen väntar en match på bortaplan. Varför Södra fått så många bortamatcher inledningsvis kan man fundera på men det rättar visst till sig i juli.





J-Södra får ta sig an Norrlänningarna utan Arni Vilhjalmsson som förmodligen inte är tillbaka förrän efter sommaruppehållet pga en axelskada. I övrigt ska hela truppen vara tillgänglig. Extra intressant blir hur mycket speltid Gravius och Ayuk kan få. Två sent värvade spelare med syfte att höja truppen men som ännu inte samlat på sig särskilt många spelminuter. De ändringar i startelvan som främst har skett den här säsongen har skett i backlinjen. Kan det vara en anledning till att laget släppt in fler mål den här säsongen?



Sundsvall har sett väldigt starka ut defensivt den här säsongen, endast sex insläppta mål hittills varav ett de senaste fyra matcherna imponerar. Det har endast blivit fem gjorda mål framåt dock varav ett de fyra senaste matcherna. Det imponerar inte lika mycket. Sundsvalls skadelista har betydligt fler rader än Södras och bl a får man klara sig utan Myrestam och Krogh Gerson på söndag.



Mot ett defensivt starkt Sundsvall blir tålamod och noggrannhet viktigt. Det kan säkert förväntas bli en chanssnål match och då får inget ges bort gratis. Känslan är ändå att formen är så pass god att vi ska kunna göra en bra insats trots konstgräs och bortaplan. Återstår att se vad det kan räcka till. Södra får i vilket fall som helst chansen att träna på sitt poängsamlande på bortaplan. Matchen mot Sundsvall är ett gyllene tillfälle att distansera sig från diverse streck i botten och istället kunna titta lite längre upp i tabellen. Matchen känns lite extra viktig av den anledningen. Efter matchen har vi mött de fyra nederst placerade lagen och just nu har vi tagit 7 av 9 möjliga poäng i dessa tre matcher.

2017-05-12 16:44:07

