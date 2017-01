Isländsk anfallare nära J-Södra

Det första offensiva nyförvärvet för säsongen är nära och i nästa vecka väntas J-Södra presentera Árni Vilhjálmson. Árni kommer närmast från norska Lilleström men har mestadels spelat för Breidablik i den isländska ligan de senaste åren.





Vilhjálmson värvades till Lilleström som 20-åring för två år sedan men fick en svår start. Han fick hyfsat med speltid i första sex matcherna utan att prestera några poäng. Han var därefter borta en stor del av säsongen pga en skada och fick sedan speltid igen först de 8 sista matcherna av säsongen. De poäng han gjorde, 2+2, kom samtliga under omgång 27-29 den säsongen. Lilleström slutade på 8e plats i norska Elitserien.



Förra säsongen fick han göra några framträdanden i början av säsongen utan att göra några poäng och blev sedan fast på avbytarbänken. Lilleström slutade på 12e plats i serien, men andra halvan av säsongen blev Árni utlånad till Breidablik där han fick gott om speltid och gjorde också 6 mål på 12 matcher.



Internationellt har Vilhjálmson gott om speltid i såväl Islands U19-lag som U21-lag. Han öste in 8 mål på 10 matcher i U19 medan det var först sista året som han spräckte målnollan och gjorde sitt enda mål i U21-landslaget. Han fick då ett inhopp med 25 minuter kvar i EM-kvalet mot Ukraina i oktober 2015 och gjorde då matchens enda mål. Totalt blev det 575 spelminuter på U21 nivå, varav de flesta i målsnåla kvalmatcher.



Christer Persson har troligen nosat upp Árni via sina norska kontakter och tillsammans med Jimmy Thelin sett en potential. Utan att veta hur Lilleström spelar så är känslan att man hoppas att J-Södras spelsystem ska få ut mer av Vilhjálmsons egenskaper än vad som hittills varit fallet. J-Södra löser Viljhálmsons kontrakt med Lilleström som löpte även över 2017. Spelaren har själv bekräftat övergången till sajten 433.is, agenten bekräftar att klubbarna är överens om övergången, att Árni kommer vara i Jönköping åtminstone över helgen men att ingen läkerundersökning är gjord ännu. Christer Persson bekräftar att han anländer till Jönköping under fredagen till jp.se.

2017-01-13 13:43:52

