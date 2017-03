J-Södra lånar från AIK

J-Södra håller presskonferens idag kl 14. Enligt J-Nytt är det Christos Gravius som ansluter på lån från AIK.

2017-03-21 10:00:59

Christos är en 19 år gammal vänsterfotad central mittfältare. Talangen förlängde nyligen sitt avtal med AIK till och med 2020, under vintern har det även talats om intresse från IFK Norrköping. Christos har fått begränsat med speltid under såväl föregående säsong som under försäsongen men det är uppenbart att AIK tror på Christos på längre sikt.J-Södra håller presskonferens idag kl 14. Enligt J-Nytt är det Christos Gravius som ansluter på lån från AIK.Känner du för att skriva om J-Södras matcher på SvenskaFans? Ser du de flesta av matcherna på plats eller på TV? Då är skrivandet på SvenskaFans något för dig.För andra gången har nu kommunfullmäktige tagit beslutet att bygga en ny arena på Jordbron i Jönköping. Kan vi äntligen räkna med att bygget blir av? Eller finns det fler svängar detta ärende kan ta?Traditionsenligt möttes J-Södra och Husqvarna FF i årets första träningsmatch. Och lika traditionsenligt var det mängder med spelare som fick visa upp sig med väntat resultat på spelkvaliteten.Uppgifterna från slutet av förra veckan visade sig stämma och i helgen blev papperen underskrivna. Anfallaren Árni Vilhjálmsson är därmed klar för Jönköpings Södra och presenterades på en presskonferens på måndagseftermiddagen.Det första offensiva nyförvärvet för säsongen är nära och i nästa vecka väntas J-Södra presentera Árni Vilhjálmson. Árni kommer närmast från norska Lilleström men har mestadels spelat för Breidablik i den isländska ligan de senaste åren.Jönköpings Södra presenterade på tisdagen ytterligare ett defensivt nyförvärv när det meddelades att 28-årige Stefan Karlsson är klar för klubben. Karlsson, som i Öster, Djurgården och Östersund hunnit med totalt 88 framträdanden i Allsvenskan, har skrivit på för två år. Därmed torde det vara färdigvärvat i de bakre leden.Liksom större delen av förra säsongen väljer J-Södra att ha tre målvakter i truppen. I och med värvningen av Evgeni Kobozev är målvaktssidan nu komplett.Den oheliga alliansen mellan S och M höll i en vecka. Efter ett högljutt klagande från främst KDs kommunalråd Andreas Sturesson men även Cs Ann-Marie Nilsson har Moderaterna enligt S Mona Forsberg meddelat att de nu behöver mer tid innan ett beslut kan tas. Beslut om finansiering väntas alltså inte längre tas på kommunfullmäktigemötet den 14/12 och under tiden löper J-Södras dispens för Stadsparksvallen ut den 30/11.Följetongen gällande en ny fotbollsarena i Jönköping har idag tagit ett stort kliv framåt. J-Södra har i över tio års tid, sedan man tog steget upp i Superettan, arbetat för att få till stånd en anläggning som fyller de krav som idag ställs. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat om att en arena ska byggas på Jordbron. Nu har detaljplanen tagits fram, tjänstemännen har beräknat kostnaden och ett beslut om finansiering är nära förestående.