Stadsparksvallen, 2017-04-22 16:00

Jönköpings Södra - AIK

2-1



J-Södra vann på Stadsparksvallen

Jönköpings Södra kunde bärga säsongens första vinst hemma på Stadsparksvallen efter att man slagit AIK med 2-1. Med två raka vinster och poäng i tre raka matcher så har laget nu en helt ok poängmässig start på säsongen.





AIK var det klart spelförande laget genom hela matchen. Södra hade bestämt sig för att stänga kanterna och



En av J-Södras omställningar skulle resultera i ett segermål.



Farhågorna gällande målproduktionen efter Cibicki har än så länge kommit på skam., Södra har än så länge gjort 2 fler mål framåt än samma tidpunkt föregående säsong. Defensivt visar vi idag att vi har samma goda organisation som laget tidigare visat vid ett flertal tillfällen. Känslan är dock att laget kan betydligt bättre än vad man visade idag. Matchen fick en explosionsartad start när AIK lyckades göra mål på matchens första anfall, inte ens 20 sekunder var spelade. J-Södra fick emellertid en omedelbar kvittering efter att Stefan Karlsson misslyckats med ett inlägg i den femte minuten, inte sämre dock än att bollen seglade in i bortre krysset. Därefter övergick matchen till en karaktär av det mer förväntade med två systematiskt spelande lag som inte ville släppa till särskilt många målchanser.AIK var det klart spelförande laget genom hela matchen. Södra hade bestämt sig för att stänga kanterna och Tommy Thelin och Dzenis Kozica hade låga utgångspositioner för att hjälpa ytterbackarna. Förmodligen på bekostnad av bollinnehav, något vi annars sett betydligt mer av i tidigare matcher. J-Södra hade klart svårt att få tag i bollen några längre stunder och anfallsförsöken blev begränsade till en och annan omställning. Defensivt var taktiken dock lyckad då bortalagets målchanser var få, AIK hade stora svårigheter att förpassa bollinnehavet in i straffområdet.En av J-Södras omställningar skulle resultera i ett segermål. Jesper Svensson fick bollen i ett bra läge på högerkanten men hanns i kapp av AIK försvaret. I brist på passningsalternativ gick han på avslut och fick på ett hårt, lågt skott som letade sig in vid bortre stolpen trots en relativt dålig vinkel. AIK skulle inte komma närmare en kvittering än några halvchanser. Södra hade bästa chansen att utöka sin ledning via ett friläge från halva plan för Kozicka som inte kunde förvalta det bättre än att han fick bollen för långt ifrån sig och chansen rann ut i sanden.Farhågorna gällande målproduktionen efter Cibicki har än så länge kommit på skam., Södra har än så länge gjort 2 fler mål framåt än samma tidpunkt föregående säsong. Defensivt visar vi idag att vi har samma goda organisation som laget tidigare visat vid ett flertal tillfällen. Känslan är dock att laget kan betydligt bättre än vad man visade idag.

2017-04-22 21:13:45

