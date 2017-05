Stadsparksvallen, 2017-05-07 17:30

Jönköpings Södra - AFC Eskilstuna

1-0



Krossen som uteblev

Närmast spel mot ett mål. Mängder med chanser. J-Södra fick nöja sig med 1-0 och tre poäng.





Andra halvlek fortsatte på samma sätt men nu gav det resultat i form av målchanser också. Direkt satte Kozicka en perfekt boll på



Ett mål är bara ett mål men nog kändes 4-0 mer rimligt än en kvittering. Det blev aldrig farligt bakåt i slutet av matchen och de tre poängen kunde bärgas trots alla missade lägen. Matchen började trevande från Södras sida. Ryssholms lag fick en farlig möjlighet på kontring nästan direkt vilket skulle visa sig vara bortalagets bästa möjlighet i matchen. Södra drog upp tempot efter 20 minuter och började skölja över motståndet, främst på högerkanten. I första halvlek blev resultatet dock inte bättre än ett antal hörnor där en nick strax utanför av Daryl Smylie var det närmaste ett mål man kom.Andra halvlek fortsatte på samma sätt men nu gav det resultat i form av målchanser också. Direkt satte Kozicka en perfekt boll på Jesper Svensson på högerkanten. Jeppe kunde utnyttja sin fart, komma runt sin försvarare och spela snett inåt bakåt till Daryl Smylie som behärskat rullade in bollen intill stolpen. Halvleken fortsatte på liknande sätt och målchanserna avlöste varann, södra hann även missa en straff och i bortalaget fick man en mittback utvisad.Ett mål är bara ett mål men nog kändes 4-0 mer rimligt än en kvittering. Det blev aldrig farligt bakåt i slutet av matchen och de tre poängen kunde bärgas trots alla missade lägen.

Jönköpings Södra-AFC Eskilstuna Anton Cajtoft

Jonathan Tamimi

Andre Calisir

Joakim Karlsson

Tom Siwe

Fredric Fendrich

Robert Gojani

Jesper Svensson

Daryl Smylie

Tommy Thelin

Dzenis Kozica



Avbytare

Stian Aasmundsen

Eric Ayuk

Sergio Cala

Kalle Ekman

Alexander Jallow

Evgeni Kobozev

Alex Portillo

Tim Erlandsson

Alexander Michel

Ludvig Ohman

Zurab Tsiskaridze

Daniel Bjornkvist

Amadou Kalabane

Thomas Piermayr

Jernade Meade

Ferid Ali

Simon Alexandersson

Omar Eddahri



Avbytare

Mauricio Albornoz

Cem Alpek

Haris Cirak

Emmanuel Frimpong

Gustav Jarl

Sasa Matic

Bun-Dawda Sowe



2017-05-07 21:44:00

