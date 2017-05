Stadsparksvallen, 2017-05-18 19:00

Jönköpings Södra - Djurgården

1-1



Kryss igen för J-Södra

Som åskådare var förutsättningarna så bra de kan bli på Stadsparksvallen när Jönköpings Södra tog sig an Djurgårdens IF. En varm sommarkväll, fullsatta hemmaläktare och en bra ljudkuliss från bägge kortsidorna ramade in kvällens Allsvenska fotbollsmatch på bästa sätt. En jämn match med småtrevlig spel och ett par mål adderade till upplevelsen där endast tre poäng till hemmalaget saknades.





Det var tätt mellan målen, andra halvlek inleddes med en långboll från avspark som



Matchens behållning var Dzenis Kozica som fick kröna en återigen stark insats med säsongens första mål. Förhoppningsvis lossnar poängproduktionen ordentligt nu, kan man hoppas på en ketchupeffekt? Kapaciteten finns onekligen! Det var också roligt att få se Eric Ayuk få göra ett lite längre inhopp. Han visade upp stor entusiasm och gav direkt hela laget energi. Möjligt att han gick ut för hårt och mattades något men känslan är att han blir ett fint tillskott när matchtempo och kondition finns på plats ordentligt.



Jönköpings Södra-Djurgården Anton Cajtoft

Stefan Karlsson

Andre Calisir

Joakim Karlsson

Tom Siwe

Robert Gojani

Fredric Fendrich

Dzenis Kozica

Daryl Smylie

Jesper Svensson

Tommy Thelin



Avbytare

Stian Aasmundsen

Eric Ayuk

Sergio Cala

Fran Marmolejo

Alexander Jallow

Alex Portillo

Jonathan Tamimi

Andreas Isaksson

Felix Beijmo

Niklas Gunnarsson

Jonas Olsson

Elliot Kack

Magnus Eriksson

Kevin Walker

Kim Kallstrom

Kerim Mrabti

Gustav Engvall

Jesper Karlstrom



Avbytare

Jonathan Augustinsson

Othman El Kabir

Haruna Garba

Marcus Hansson

Amadou Jawo

Souleymane Kone

Tommi Vaiho



2017-05-19 08:52:00

