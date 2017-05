Idrottsparken, 2017-05-14 15:00

Sundsvall - Jönköpings Södra

0-0



Mållöst i Sundsvall

Det blev en tämligen slätstruken match mellan Sundsvall och J-Södra. Målchanserna lös med sin frånvaro och resultatet speglar matchen väl.





En poäng är alltid ok på bortaplan och det är vad man kan ta med sig från den här matchen. Lagen hade ett litet spelövertag i varsin halvlek, Sundsvall i första och Södra i andra. Spelövertagen resulterade inte i några avslut som vållade respektive målvakt några svårigheter. Sundsvall hade några nästanlägen där Södraspelare hann emellan medan J-Södra främst fick in bollen i straffområdet via fasta siuationer. Bägge lagen såg till att ha många spelare på rätt sida om bollen och det saknades nycklar att dyrka upp försvarsverken.En poäng är alltid ok på bortaplan och det är vad man kan ta med sig från den här matchen.

Sundsvall-Jönköpings Södra Tommy Naurin

Marcus Danielsson

Eric Bjorkander

Noah Sonko Sundberg

Eric Larsson

Smajl Suljevic

Kristinn Steindorsson

Dennis Olsson

Kristinn Freyr Sigurdsson

Peter Wilson

Jonathan Morsay



Avbytare

Amaro Bahtijar

William Eskelinen

Romain Gall

Linus Hallenius

Sebastian Rajalakso

Linus Sahlin

Jaudet Salih

Anton Cajtoft

Stefan Karlsson

Andre Calisir

Joakim Karlsson

Tom Siwe

Robert Gojani

Fredric Fendrich

Jesper Svensson

Daryl Smylie

Tommy Thelin

Dzenis Kozica



Avbytare

Stian Aasmundsen

Eric Ayuk

Sergio Cala

Fran Marmolejo

Alexander Jallow

Alex Portillo

Jonathan Tamimi



1 KOMMENTARER 261 VISNINGAR 1 KOMMENTARER261 VISNINGAR OSKAR BERNSTRÖM

2017-05-14 17:02:10

