Nytt arenabeslut

För andra gången har nu kommunfullmäktige tagit beslutet att bygga en ny arena på Jordbron i Jönköping. Kan vi äntligen räkna med att bygget blir av? Eller finns det fler svängar detta ärende kan ta?

Turerna i den här frågan är onekligen unika. Nu har vi alltså ett beslut att bygga en arena som kommunfullmäktige redan en gång innan beslutat att bygga (med en liten passus om att man skulle titta på kostnaden först). Ett beslut som S och M tillsammans höll en presskonferens om efter att kostnaderna var kända. Ett beslut M backade från 10 dagar senare och som därmed inte fattades i kommunfullmäktige den 14/12. Ett beslut som alltså nu ändå fattades av kommunfullmäktige 1,5 månader senare efter att SD inte lagt ner sina röster så som väntat var utan istället lade dem på det enda konkreta förslag som fanns. De väntade röstsiffrorna 37-36 blev då istället 37-44 och förslaget klubbades.Jag kan inte se utfallet på annat vis än att Alliansens oförmåga att driva frågan framåt nu slår tillbaka och biter dem i häcken. Nu tvingas man genomföra en investering som man själva röstat emot. Den naturliga frågan att ställa är då: Kommer detta få andra politiska konsekvenser? Det är inte uteslutet och de närmsta dagarna får utvisa det. Luttrad som jag är i frågan så tror jag på det när spaden sätts i backen.Några reflektioner:*Det handlar om en stor investering och även om alla kostnader inte bör bakas samman som arenakostnad så ska kostnaderna betalas. Jag är övertygad om att vi hade haft en billigare lösning ifall frågan hade tagits på allvar för 10 år sedan. Detta är ett typexempel på hur dumsnåla politiker målas in i ett hörn och landar i en oönskad lösning.*Om vi glömmer pengarna så tror jag att Jordbron blir fantastiskt! Platsen har alla ingredienser. Den är central, den är stor, Södra kommer kunna samla hela sin verksamhet på samma ställe, infrastrukturen finns, den kommer helt enkelt göra Jönköping till en lite bättre stad för dess invånare. Nu vill det bara till att Arenan byggs så att kostnader minimeras, intäkter maximeras och, med betoning på och, att det inte läggs något konstgräs på huvudplanen. Däremot gärna ett par konstgräsplaner på träningsplanerna intill.*Kommunen måste nu ge Södra bästa möjliga förutsättningar för sin verksamhet. Arenan måste utformas efter sponsorers och publikens behov och önskemål och ge Södra bästa möjliga förutsättningar för att etablera sig i Allsvenskan över lång tid. Endast då kan kommunen få bästa möjliga förutsättningar att kunna ha en rimlig intäkt på arenan över tid.*Att sälja arenanamnet kan såklart ge en liten årlig intäkt. Att fylla arenan med annan verksamhet dagligen vore än bättre. Varför inte kombinera huvudläktaren med ett konferenshotell? Det skulle ge daglig användning för hospitality-ytor och restaurang. Gym och kanslilokaler för J-Södra är andra ytor som känns självklara.*Kan kommunen nu komma överens med Tosito om att bygga arenan Söder om banvallen så blir det än bättre. Som jag tolkat det är marken snäppet bättre där och arenan kan då byggas utan störning för den övriga verksamheten på Jordbron.*Politiskt är detta en stor triumf för Ilan de Basso (S). Han är den ende som varit konsekvent och konkret i den här processen.*Carin Berggren och M har länge fått bära skämskudden. Tror ändå många i M är nöjda idag.*Andreas Sturesson (KD) är nog mest missnöjd. Han har högljutt kampanjat mot Jordbroalternativet och till och med betalat för facebook-reklam för att skapa opinion.*Ann-Mari Nilsson (C) har nog mest att fundera på idag. Hon är ordförande i Kommunstyrelsen, hon är den som ska hålla ihop Alliansen och hon har tidigare under många år arbetat med samhällstekniska frågor. Hon borde varit den som dragit fram Arenafrågan till bästa möjliga lösning. Känslan har länge varit att Nilsson hanterat frågan som något katten dragit in. Hon har i vart fall inte varit synlig i frågan förrän hon tyckte det var för dyrt. Ann-Mari Nilsson har misslyckats med att få fram ett konkret, bra arenaförslag. Jag är övertygad om att det var anledningen till SDs kovändning. Råslättsförslaget var bara en dimridå för att tvinga fram en enklare renovering av Stadsparksvallen vilket genomskådades.