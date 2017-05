Borås Arena, Borås, 2017-05-22 19:00

Elfsborg - Jönköpings Södra

3-0



Södra föll ihop i Borås

Det blev ingen femte match i rad med poäng sedan J-Södra förlorat med hela 3-0 i Borås.





I andra halvlek förväntade jag mig samma matchbild som avslutade den första halvleken, med ett bevakande Elfsborg och ett spelförande J-Södra. Så blev det inte alls. Södra fick knappt låna bollen de första 20 minutrarna och Elfsborg avgjorde matchen med två mål under den perioden. Frågan är vad som hände under pausen, men så illa har det inte sett ut för Södra någon annan gång den här säsongen.



Södra gjorde ett par ändringar i startelvan och vi får konstatera att det inte slog väl ut. Det är bara att glömma den här matchen och ta nya tag mot Södra började annars matchen helt ok. Första halvlek präglades av ett spelförande men lite plottrigt J-Södra. Man fick några skottlägen utifrån men lyckades inte hitta in bakom Elfsborg s backlinje. Hemmalaget gavs också utrymme till omställningar. Det osade katt ett par gånger innan 1-0 kom på en snabb omställning på vänsterkanten som gav ett friläge i mitten och ett alldeles för enkelt baklängesmål. Elfsborg bevakade ledningen in i paus.I andra halvlek förväntade jag mig samma matchbild som avslutade den första halvleken, med ett bevakande Elfsborg och ett spelförande J-Södra. Så blev det inte alls. Södra fick knappt låna bollen de första 20 minutrarna och Elfsborg avgjorde matchen med två mål under den perioden. Frågan är vad som hände under pausen, men så illa har det inte sett ut för Södra någon annan gång den här säsongen.Södra gjorde ett par ändringar i startelvan och vi får konstatera att det inte slog väl ut. Det är bara att glömma den här matchen och ta nya tag mot Hammarby

Elfsborg-Jönköpings Södra Kevin Stuhr Ellegaard

Anders Randrup

Jorgen Horn

Joakim Nilsson

Adam Lundkvist

Daniel Gustavsson

Alex Dyer

Simon Olsson

Simon Lundevall

Issam Jebali

Per Frick



Avbytare

Ibrahim Dresevic

Jesper Karlsson

Jesper Manns

Lars Nilsson

David Olsson

Viktor Prodell

Rasmus Rosenqvist

Anton Cajtoft

Jonathan Tamimi

Andre Calisir

Joakim Karlsson

Tom Siwe

Robert Gojani

Stian Aasmundsen

Stefan Karlsson

Daryl Smylie

Tommy Thelin

Dzenis Kozica



Avbytare

Eric Ayuk

Sergio Cala

Fredric Fendrich

Christos Gravius

Evgeni Kobozev

Alex Portillo

Jesper Svensson



2017-05-23 09:48:45

