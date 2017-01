Ytterback klar för J-Södra

Jönköpings Södra presenterade på tisdagen ytterligare ett defensivt nyförvärv när det meddelades att 28-årige Stefan Karlsson är klar för klubben. Karlsson, som i Öster, Djurgården och Östersund hunnit med totalt 88 framträdanden i Allsvenskan, har skrivit på för två år. Därmed torde det vara färdigvärvat i de bakre leden.





I Östersund hann det bli 13 matcher från start samt två inhopp under vilka tre passningspoäng producerades. Med Östersunds spelsätt fick Karlsson ta stort ansvar för hela högerkanten och fick mycket beröm för sin löpstyrka, sina avvägningar samt för inläggsspelet. Karlsson har haft ett kontraktsförslag från Östersund på bordet sedan i början av december, något han alltså valt att nobba till förmån för Jönköpings Södra.



Karlsson ser sig själv som en spelande, offensiv ytterback, en poängspelare som gör mycket passningspoäng. Anledningarna till att det blev Jönköpings Södra är att J-Södra har ett spelsätt som är tilltalande, att Jimmy Thelin är en av två Allsvenska tränare som är intressanta samt närheten till hemstaden Växjö. Stefans agent och J-Södra hade kontakt redan i somras men först nu uppstod ett läge som passade för bägge parter.



2017-01-03

