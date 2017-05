Årets första seger mot HBK!

Kalmar FF tog under måndagen mot Halmstad BK på Guldfågeln Arena i Allsvenskans sjätte omgång. I startelvan fick Lukas Hägg-Johansson chansen på grund av Ole Söderbergs skada på knät. Startelvan var annars relativt densamma som i matchen mot Malmö FF. En på pappret rak 4-4-2 uppställning ställdes på planen med Melker Hallberg och Romario som sittande mittfältare. I backlinjen tog Markus Thorbjörnsson plats till vänster och i anfallet fick David Elm och Mahmoud Eid kampera tillsammans.

Matchen mellan Kalmar FF och Halmstad BK började en aning trevande. Kalmar var laget som ville avgöra speltempo och lyckades tidigt i den första halvleken att etablera ett fint passningsspel. En spelare som sliter mycket i djupledsspelet är Mahmoud Eid. Han löper mycket och visar en vilja och en kraftfullhet i närkampsspelet. Kalmar håller gästerna borta från farliga målchanser.



Kalmar tar ledningen efter cirka 30 minuters spel. Ett anfall som stannar upp gör att bollen till slut hamnar hos Melker Hallberg. Med en vristträff från 30 meter krutar Hallbergs in bollen i krysset. Ett mål som kommer från ett anfall som såg ut att rinna ut i sanden ger hemmalaget ledningen.



Resterande tid av första halvleken förblir relativt händelselös. Kalmar visar till skillnad från tidigare matcher på ett organiserat spel där fler spelare tar initiativ och ansvar för såväl det offensiva spelet som för det defensiva.



I den andra halvleken fortsätter Kalmar att störa Halmstad med sitt fina passningsspel. Halmstad kommer till en målchans tidigt i halvleken men Hägg-Johansson i hemmamålet nekar Hallänningarna. 10 minuter in i den andra halvleken får Kalmar en frispark några meter utanför offensivt straffområde. Viktor Elm tar hand om den, och placerar bollen via vänstra stolpen in i mål och utökar Kalmars ledning till 2-0.



Efter målet bibehåller hemmalaget sitt tryck mot Halmstads mål och radar upp fina möjligheter. Dock håller båda lagen varandra borta från farliga målchanser. I den andra halvleken byter Kalmar in Papa Diouf, som senare i halvleken får utgå i vad som befaras vara en uppslagning av den spelarens förra skada.



Kalmar vinner över Halmstad med 2-0 och tar säsongens första seger. Nästa hemmamatch för Kalmar FF spelas den 13 maj mot BK Häcken!

MARCUS KARLSTRÖM

smalandstigern@outlook.com

På Twitter: @smaackiiee

2017-05-08 21:52:39

