Årets upplaga av cupen inleds

Under morgondagen inleder Kalmar FF spelet i årets upplaga av Svenska Cupen. Detta när Trelleborgs FF besöker Gasten IP.



0 KOMMENTARER 136 VISNINGAR 0 KOMMENTARER136 VISNINGAR MARCUS KARLSTRÖM

smalandstigern@outlook.com

På Twitter: @smaackiiee

2017-02-18 17:19:48

ANNONS:

Fler artiklar om Kalmar

Kalmar

2017-02-18 17:19:48

Kalmar

2017-02-14 21:00:43

Kalmar

2017-02-06 21:03:00

Kalmar

2017-02-06 13:33:00

Kalmar

2017-02-02 20:53:00

Kalmar

2017-02-02 16:39:00

Kalmar

2017-02-01 23:49:00

Kalmar

2017-01-17 10:00:00

Kalmar

2016-10-26 17:16:00

Kalmar

2016-10-15 15:08:00

ANNONS:

Under morgondagen inleder Kalmar FF spelet i årets upplaga av Svenska Cupen. Detta när Trelleborgs FF besöker Gasten IP.Kalmar FF tog emot Halmstad BK på ett soldränkt Gasten IP denna Alla-hjärtans dag. En typisk försäsongsmatch, med chanser åt båda håll och sämre passningsspel avgjordes med matchens sista spark när en ovan målskytt avgjorde till den rödvitas fördel.Kalmar FF spelade under måndagskvällen mot den danska seriesjuan FC Nordsjälland. Matchen präglades av en del blåst likt matchen mot Strömsgodset men ledde inte till något skönspel.Kalmar FF avslutar under kvällen matchschemat i La Manga med match mot danska seriesjuan FC Nordsjälland. Ett antal förändringar görs i truppen, bland annat gör Melker Hallberg sin första start i laget sen sommaren 2014.Ett hungrigt Kalmar FF kliver ut inför sin andra match i Copa del Sol, och det mot norska Strömsgodset. Ett tydligt spel med balans mellan anfall och försvar varvas med passningar utan adress. Matchen slutar 1-1 efter en stark forcering av Kalmar i slutminuterna.Kalmar FF:s andra match i Copa del sol spelas ikväll mot norska Strömgodset.En grå himmel över Kalmar under februaris första dag. Bredvid den vältrafikerade E22:an står Guldfågeln Arena lysande i sitt röda sken bakom det nyss invigda sportvaruhuset. Tankarna riktas mot premiärmatchen mot Elfsborg den 3:e april. Ett Kalmar FF kliver ut på en grön matta och startar uppvärmningen. På södra läktaren fylls vecklas banderoller ut, flaggorna snurras ut och tas i några första vajande tag mot himlen. Maskotar som äntrar den gröna mattan hållandes sina idoler i handen.Det är sisådär två och en halv månad kvar till säsongspremiären. För vissa en väldigt lång tid, för andra inte. Oavsett vad så måste en helt annan sak klaras ut. Vart står KFF idag?Ikväll tar Kalmar FF emot Gefle IF hemma på Guldfågeln. Här följer en rapport inför matchen.Imorgon söndag åker KFF till Örebro för att försöka knipa tre poäng. Här följer en rapport inför matchen.