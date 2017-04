Bottennapp i derbyt

Kalmar bjöd på snöfall lagom till avspark i allsvenskans tredje omgång. På de båda planhalvorna stod Kalmar FF och Jönköping Södra. Publiken som slöt upp i premiäromgången valde att se matchen genom TV-apparaten. Ett hundratal supportrar intog den stora bortasektionen på Guldfågeln Arena. På hemmastå slöt medlemmar från KFFSU samt Röd Mani upp i vanlig ordning. Kalmar FF hade inför måndagens smålandsderby genomfört en kampanj där supportrarna kunde köpa två biljetter till priset av en på hemmase

Tidig uppförsbacke





Kalmar försöker komma till ett par målchanser men lyckas inte med detta. Efter kvarten spelad får gästerna en frispark på mittplan som slås mycket snabbt. Kalmars backlinje slarvar i markeringsspelet och tappar målskytten Gojani. Med en passning snett-inåt-bakåt till Vilhjamsson som placerar in bollen i öppet mål. Och efter en kvart leder gästerna derbyt med 0-2.



Kalmar känns frustrerade efter andra målet och når ingen kontroll i sitt spel. Man kommer i skottläge men siktet på dessa är allt annat än välriktade. Efter 18 minuters spel tvingas dagens kapten utgå med en befarad skada och ersätts av Mahmoud Eid. Kalmar tappar i passningsspelet där man slår mycket bollar på chans utan någon adress. Man får en chans efter 27 spelade minuter med en frispark ett par meter utanför straffområdet. Melker Hallberg kliver fram och placerar bollen tätt utanför Cajtofts vänstra stolpe.



Tidigt avgörande?

Gästerna kommer inte till några farliga lägen, utan satsar efter sitt andra mål på bollinnehav. Men i och med att Kalmar väljer att kliva upp med sina spelare och pressa kommer gästerna i en snabb omställning. Gästernas backlinje slår en crossboll i djupled mot anfallare



Förutom sina mål har inte gästerna många fler målchanser under den första halvleken. Man flyttar tydligt ner med sitt mittfält i hopp om att bevaka sin ledning till halvtidsvilan. I den 41:a minuten får Kalmar ett liknande frisparksläge som föregående. Fram kliver Viktor Elm och Romario. Den sistnämnda drar till och sätter bollen lågt bakom Cajtoft och reducerar ställningen till 1-3. Hemmalaget fortsätter att försöka komma till målchanser, bland annat har



Andra halvlek

Under halvtidsvilan ska Kalmars startelva kört en extra “uppvärmning” vilket efter första halvlekens spel kändes välbehövligt. Efter 50 spelade minuter får Kalmar spela med 10 man för en stund då Kalmars David Elm kliver av för att ändra benskydden. Kalmar FF visar tydliga brister i kommunikationen, vilket varit lite av lagets melodi under de senaste matcherna. Man slår bort många passningar som inte bör vara svåra att få till rätt spelare. Kalmar genomför sitt andra byte efter 55 minuter då



Den för dagen stora Kalmarklacken försöker med sin röststyrka hjälpa laget på planen, men laget agerar inte alls med den styrka supportrarna förmedlar. Gästerna försöker fortsatt med att bevaka sin ledning. Man spelar med ett hel annat lugn jämfört med hemmalaget och kan via fina passningskombinationer komma igenom Kalmars alltför passiva mittfält.



Matchens sämre hälft?

Upptakten på den andra halvleken är mer haltande än den första. Inget av lagen kommer till några klara målchanser utan kampen sker mest på mittfältet. Passningsspelet fortsätter vara skralt av hemmalaget medan gästerna agerar metodiskt och visar att man har kontroll på matchen. Kalmars farligaste möjlighet under den andra halvlekens inledande 20 minuter blir en frispark som Romario lyfter in, bollen hamnar via



Under matchen avslutande 10 minuter flyttar Kalmar upp spelet för att få tryck mot Jönköpingsmålet. Kalmar får slutföra matchen med 10 man eftersom Marko Biskupovic blir liggande efter en nickduell med



För andra hemmamatchen i rad släpper Kalmar FF in mycket mål. Vad som syns tydligt är att kommunikationen mellan diverse lagdelar har tydliga brister. På två hemmamatcher har man lyckats göra 2 mål och släppt in 8 mål. Vad som är noterbart är att Kalmars båda mål har tillkommit genom fasta situationer medan gästernas räknas som spelmål. Ett för dagen blekt Kalmar FF lämnar Guldfågeln Arena för andra matchen i rad utan poäng.

Kalmar nästa match spelas den 24:e april mot nykomlingen IK



Kalmar FF - Jönköping Södra 1-3 (1-3)

Publik: 4698 personer



Mål:

5’e (0-1) Gojani

16’e (0-2) Vilhjamsson

31’a (0-3) Thelin

43’e (1-3) Romario



Varningar:

15’e Rasmus Elm

18’e David Elm

20’e

44’e

65’e Marko Biskupovic



Byten

(20’e KFF) Rasmus Elm ut, Mahmoud Eid in.

(55’e KFF) Svante Ingelsson ut, Filip Sachpekidis in.

(58’e JSÖD) Arni Vilhjamsson ut,

(76’e KFF) Tobias Eriksson ut, Calle Johansson in.

(76’e JSÖD)

(90’e JSÖD) Fredric Fendrich ut, Alex Portillio



0 KOMMENTARER 244 VISNINGAR 0 KOMMENTARER244 VISNINGAR MARCUS KARLSTRÖM

2017-04-17 16:56:08

