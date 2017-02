David Elm klev fram under matchens slutskede och räddade poäng till Kalmar FF.

Bra insats gav "bara" oavgjort!

En välfylld med kylslagen Gasten IP bjöd under söndagen in till årets första tävlingsmatch. Detta när Kalmar FF tog emot Trelleborgs FF i Svenska Cupens inledande omgång. Matchen blev en hård kamp in i det sista som återigen avgjordes i matchens sista spark.





TFF var under den första halvleken relativt ofarliga och kom till väldigt få konkreta målchanser. Efter 11 minuter kom dock gästernas Kamara-Jönsson i en snabb omställning mot Kalmars mål men förlorade löpduellen mot Sebastian Starke-Hedlund. Minuten senare undvek Romario trelleborgarnas offsidefälla och ställdes fri mot målvakt Fredrik Persson, men placerar bollen tätt utanför dennes stolpe.



Matchens första 20 minuter präglades av fysiskt spel med många närkamper. Dagens domare Kaspar Sjöberg höll under matchen en relativt hög toleransnivå. Efter 23 minuters spel hamnar TFF:s Anton Tiderman i en närkamp på mittplan vilket ger den nämnde matchens första gula kort.



Under den första halvtimmen spelar Kalmar FF stundtals ut superettanlaget som inte kommer till några farligare målchanser. Man hade tydliga problem med hemmalagets höga press och snabba passningsspel. Efter 40 minuter får Rasmus Elm bollen i en tilltrasslad situation och skjuter ett skott som Fredrik Persson i Trelleborgsmålet räddar till en resultatlös hörna. Minuten senare kom en pigg Filip Sachpekidis fri med TFF-målvakten. Dock har den unga mittfältaren siktet fel inställt under dagen och placerar bollen utanför. En händelserik första halvlek slutar mållöst 0-0.



Under den andra halvleken fortsätter den aktive Sachpekidis att visa fin matchform. Spelaren är inblandad de flesta målchanserna de rödvita får under matchen. En hörna i den 51:a minuten leder till en tilltrasslad situation i skåningarnas straffområde. Efter ett flertal skottförsök med tillhörande stolpträffar rinner situationen ut till en ny resultatlös hörna för hemmalaget. I den 56:e minuten får gästernas



I den 77:e minuten slarvar hemmalagets Sebastian Starke-Hedlund i uppspelsfasen vilket ger gästernas Mattias Håkansson bollen. I efterföljande friläge gör nämnde Håkansson inga misstag och placerar bollen förbi Söderberg, och ger gästerna ledningen med 0-1.

Med 6 minuter kvar av matchen får den inbytte Måns Söderqvist en möjlighet att kvittera ställningen. Nämnde Söderqvist gör ett tappert försök med en cykelspark, som dock går utanför.



I den 86:e minuten får



Matchfakta!

Mål:

0-1 77:e min Mattias Håkansson

1-1 86:e min David Elm



Varningar:

23:e min Tideman (TFF)

69:e min D.Elm (KFF)

92:a min Nilsson (TFF)



Kalmar FF startelva

Ole Söderberg



Emin Nouri

Sebastian Starke-Hedlund (

Viktor Elm

Markus Thorbjörnsson



Melker Hallberg

Ismael Silva Lima

Rasmus Elm

Filip Sachpekidis



Romario (Måns Söderqvist)

2017-02-19 21:11:00

