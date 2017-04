Delad poäng i Stockholm efter mål på stopptid!

Kalmar kom till spel mot Hammarby på Tele2 Arena. Matchen föranleddes av en tyst minut för att hedra de skadade och avlidna i terrorattacken i huvudstaden under fredagen. Matchen i sig blev en välspelad sådan som skulle avgöras i och med matchens sista spark.





Matchen inleds trevande. Första målchansen är hemmalagets då Paulsen får bollen utanför straffområdet och spelar Pa Dibba. Den sistnämnda placerar dock bollen utanför. Efter 14 minuter får



I fotboll är det en viktig del av det mentala spelet, vid vilken tidpunkt målen kommer. Målet ger Kalmar en viss energi. Efter misstag av Aido i Hammarbys försvar får Kalmar chansen att etablera spel på hemmalagets planhalva i och med två hörnor, båda dessa blir dock resultatlösa. Hemmalaget Hammarby kommer till ett antal halvchanser men inget som stör Kalmar nämnvärt. Hammabys första riktiga chans kommer efter 26 minuter. Inlägg kommer till Paulsen som nickar ner till Smárarson som dock skjuter mitt på Ole Söderberg.



I den 30:e minuten kommer Kalmar till en farlig målchans. Papa Diouf slår ett inlägg som Svante Ingelsson nickar precis utanför. Med 3 minuter kvar av första halvlek tappar Kalmar bollen tidigt på offensiv planhalva. Stockholmarnas Pa Dibba snor åt sig bollen och utmanar



En avvaktande första halvlek med relativt få målchanser är till ända med ledning för smålänningarna med 0-1.

Kalmar FF sparkade igång andra halvleken och det var Hammarby som tog tag i taktpinnen. Hanmarby pressade Kalmar-spelarna betydligt hårdare än vad dom gjorde i första halvleken. Hammarby fick lite chanser som inte var särskilt farliga.



I den 68:e minuten kom Svante Ingelsson fram framför straffområdet och skjuter ett hårt och bra skott som Hammarbymålvakten fick fingrarna på och stötte ut till hörna. Kalmar spelar av resten av tiden väldigt bra och släpper inte till några chanser. Hammarby spelade ganska så desperat och fick inte till ett bra flytande spel tack vare KFF-pressen. De hittade inte rätt i sina uppspel och Kalmar kunde hur enkelt som helst hålla hemmalaget borta från målchanser.



I den 90:e minuten hade Hammarby en hörna som deras målvakt sprang upp på. Söderberg tog enkelt ner bollen och kastade ut bollen till inbytte anfallaren Mahmoud Eid, som fick öppen gata på vänsterkanten. Eid avancerade fram och en bit in på den offensiva planhalvan sköt han ett vänsterskott mot det öppna målet, men bollen rullade utanför den bortre stolpen. I den 94:e och sista matchminuten fick Hammarby ett inkast på vår planhalva. Några sekunder senare skyfflades bollen in i straffområdet och hamnade hos Hammabys Björn Paulsen hårt in bollen bakom en chanslös Ole Söderberg.



2017-04-11 13:04:47

Kalmar kom till spel mot Hammarby på Tele2 Arena. Matchen föranleddes av en tyst minut för att hedra de skadade och avlidna i terrorattacken i huvudstaden under fredagen. Matchen i sig blev en välspelad sådan som skulle avgöras i och med matchens sista spark.