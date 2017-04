Delad poäng mot serieledaren!

Kalmar FF gästades av serieledande Malmö FF i allsvenskans femte omgång. Man genomförde ett antal förändringar i startelvan inför matchen, när Lukas Hägg-Johansson tog plats mellan stolparna. Till vänster på mittfältet tog fick Filip Sachpekidis lämna plats till förmån för Calle Johansson och Markus Thorbjörnsson startade till vänster i backlinjen istället för Stefan Larsson som började på bänken.

En kylslagen arena bjöd in till Allsvensk fotboll där Kalmar FF sattes under press tidigt. Redan efter en minuts spel fick Malmö chansen i det offensiva spelet i och med två hörnor. Kalmars målvakt Lukas Hägg-Johansson fick presentera sig tidigt i samband med ett skott han tippade till hörna. Kalmars första målchans kommer efter 10 minuters spel. Den för dagen pigga Romario driver upp bollen högt upp på offensiv planhalva och får till ett skott vållar Johan Wiland lite bekymmer.Matchen symboliseras av ett enkelt spel från gästerna. Malmö försöker gång på gång att med enklare passningskombinationer ta sig igenom Kalmars försvar. Man är duktiga på att hålla bollen inom laget även på små ytor. Kalmar har under de senaste matcherna visat på en otrygghet i sitt spel, både gällande kommunikation och passningar.Under första halvleken sitter passningarna relativt bra och man visar på ett lugn trots gästernas hårda press.Kalmar lyckas under vissa stunder, etablera ett spel på Malmös planhalva. Dock är det gästerna som har taktpinnen under den första halvleken.Kalmar har en chans i slutet av halvleken när bollen hamnar framför fötterna på Markus Thorbjörnsson som skjuter ett skott som Johan Wiland räddar.Lagen går till pausvila utan mål. Kalmar visar en tendens till ett spel man inte har sett under de inledande matcherna. Halvleken präglas av få klara målchanser och ett fysiskt spel som tar sin plats på mittfältet.I inledningen av den andra halvleken får Pavel Cibicki bollen och drar till på volley, ett skott som hamnar i ribban. Den andra halvleken präglas av mycket tufft spel, mycket genom hemmalagets David Elm i huvudspelet. Domaren Bojan Pandzic väljer dock att hålla korten i fickan. Efter ca 20 minuters spel slår gästernas målvakt en inspark som går till Romario, som slår bollen ut på vänsterkanten till Mahmoud Eid. Eid slår bollen mot David Elm som slänger sig för ett avslut, skottet nekas dock av Johan Wiland.Magnus Wolff-Ekrem kommer loss på högerkanten i den 70:e minuten och slår en passning snett-inåt-bakåt mot Jó Inge Berget som placerar bollen utanför. Malmö är det lag som styr spelet i den andra halvleken. Kalmar lyckas dock bra i sitt positionsspel och ger Malmö ingen chans till farliga målchanser.I den andra halvleken gör Kalmar ett antal byten. Bland annat byts den unga Svante Ingelsson in och tar plats till vänster på mittfältet. Ingelsson har ett starkt vapen på fasta situationer i och med sina långa inkast. Den unga Edvin Crona får komma in och ger ett positivt intryck.Chansmässigt finns inte så mycket mer att tillägga under den andra halvleken. Den är relativt chansfattig och spelet tar mest plats på mittfältet. Malmö har en boll i mål som döms bort på grund av att den inbytte Markus Rosenberg agerar oschysst i närkamp med Markus Thorbjörnsson.Matchen slutar mållöst efter en relativt händelselös tillställning inför 5887 åskådare på ett kylslaget Guldfågeln Arena. Nästa match för Kalmar FF spelas den 1 maj på Guldfågeln Arena, detta när man tar emot Halmstad BK.Varningar:75’ min KFF David Elm.Byten:59’ min MFF Lasse Nielsen ut, Pa Konate in.65’ min KFF Calle Johansson ut, Svante Ingelsson in.69’ min MFF Oscar Lewici ut, Anders Christiansen in.79’ min KFF David Elm ut, Edvin Crona in.81’ min MFF Magnus Wolff-Ekirem ut, Markus Rosenberg in.