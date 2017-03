Efter lång väntan är vi här!

Dagen gryr! Solens stålar når genom molnen och landar på den gröna mattan. En nyckelknippa öppnar kioskerna, reklamskyltar och strålkastare sätts igång. Kön ringlar lång utanför arenan. Sångerna hörs från de båda ståplatssektionerna, tifon briserar och domaren blåser i pipan. Det har blivit dags att säga det vi alla längtat efter. Välkommen till Allsvenska premiären 2017.





Sparportalen Cuponation genomförde under försäsongen en undersökning. Den gick ut på att få en bild av hur dyrt det är att vara supporter till sitt allsvenska lag. Man adderade kostnaderna för ett säsongskort på hemmastå, en matchtröja samt en halsduk. Vårt eget lag hamnade på första plats över de mest prisvärda lagen att vara supporter till. Den totala kostnaden för ovanstående ting beräknades till en kostnad av 1400 kronor. Ligans dyraste lag är



På måndag den 3:e april inleder Kalmar spelet i



Måndagens premiär är en inledning på en säsong som bär måmga frågor med sig. Måndagens match likaså. Vem överraskar i startelvan? Vem blir matchhjälte? Vinner KFF mot IFE på måndag? Vi säger med glädje, efter många månaders väntan, välkommen till Kalmar FF 2017! En lång försäsong är till ända. Om några dagar intar vi återigen vår plats på Guldfågeln Arena. Vissa sätter sig på den stol man tillbringat matchtiden på sen invigningsmatchen 2011. Andra vecklar ut sina banderoller på hemmastå bakom det södra målet. Undertecknad intar sin plats på pressläktaren, och säsongen tar sin början. Laget har haft sin tid att bli sammansvetsat inför en ny säsong. Man avslutade säsongen 2016 på ett mycket bra sätt och önskan är att laget fortsätter på den inslagna vägen. De yngre spelarna har utmärkt sig på ett överraskande sätt. Adrian Edqvist gjorde en utmärkt insats under senaste matchen, då Öster besegrades. Svante Ingelsson har växt under försäsongen och det ska bli spännande att se vilka kliv han tar under säsongen. Måndagens match kan bli början på något mycket stort.Sparportalen Cuponation genomförde under försäsongen en undersökning. Den gick ut på att få en bild av hur dyrt det är att vara supporter till sitt allsvenska lag. Man adderade kostnaderna för ett säsongskort på hemmastå, en matchtröja samt en halsduk. Vårt eget lag hamnade på första plats över de mest prisvärda lagen att vara supporter till. Den totala kostnaden för ovanstående ting beräknades till en kostnad av 1400 kronor. Ligans dyraste lag är Hammarby och Östersund som hamnar på cirka 2800 kronor för samma saker. Kalmar FF har sedan två säsonger haft kampanjer för att få fler att köpa säsongskort till hemmastå. Till årets säsong väntas ytterligare nyheter i form av en egen supporterpub bakom hemmastå. Delar av arenan kommer under matcher att delas av för att besökare ska hålla sig till de platser som de köpt biljetter till. Om detta drag ger önskad effekt, låter vi framtiden utvisa.På måndag den 3:e april inleder Kalmar spelet i Allsvenskan 2017. Detta gör man hemma på Guldfågeln Arena mot IF Elfsborg . Laget från Borås slutade på en femteplats förra året med 48 inspelade poäng. Lagets hemmaarena är Borås Arena med en kapacitet på 16 900 platser och man är kända för att vara ett bollskickligt lag. Man har många skickliga spelare på många positioner. Som målvakt har man veteranen Kevin Stuhr Ellegaard . En stor målvakt med bra reflexer. Landslagsmeriterade Emir Bajrami samt målskytten Lasse Nilsson finns kvar i laget och är pjäser de röda bör ta på extra stort allvar.Måndagens premiär är en inledning på en säsong som bär måmga frågor med sig. Måndagens match likaså. Vem överraskar i startelvan? Vem blir matchhjälte? Vinner KFF mot IFE på måndag? Vi säger med glädje, efter många månaders väntan, välkommen till Kalmar FF 2017!

0 KOMMENTARER 46 VISNINGAR 0 KOMMENTARER46 VISNINGAR MARCUS KARLSTRÖM

smalandstigern@outlook.com

På Twitter: @smaackiiee

2017-03-31 21:15:28

Ett lite kylslaget Fredriksskans med sedvanlig vind bjöd upp till genrep för Kalmar FF. För motståndet stod ärkerivalen Öster för. En stor publikskara fyllde den gamla huvudläktaren samtidigt som klacken intog gamla sektion E. Matchen kom att bli en händelserik tillställning med en hint om att den allsvenska premiären står för dörren.Det var ett regnigt Gasten IP som bjöd in till den slutgiltiga omgången i årets upplaga av Svenska Cupen. Nyligen degraderade Gefle IF gästade den omtalade konstgräsplanen och bjöd på en bra kamp. Segersiffrorna skrevs sen till 3-0. Trots detta är Kalmars cupsaga över för denna gång.Kalmar FF kom till spel i matchen mot Landskrona BOIS med förhoppningen om 3 poäng. Matchen avgjordes under matchens avslutande minuter, och ett besviket KFF får vända hem med en pinne.En välfylld med kylslagen Gasten IP bjöd under söndagen in till årets första tävlingsmatch. Detta när Kalmar FF tog emot Trelleborgs FF i Svenska Cupens inledande omgång. Matchen blev en hård kamp in i det sista som återigen avgjordes i matchens sista spark.Under morgondagen inleder Kalmar FF spelet i årets upplaga av Svenska Cupen. Detta när Trelleborgs FF besöker Gasten IP.Kalmar FF tog emot Halmstad BK på ett soldränkt Gasten IP denna Alla-hjärtans dag. En typisk försäsongsmatch, med chanser åt båda håll och sämre passningsspel avgjordes med matchens sista spark när en ovan målskytt avgjorde till den rödvitas fördel.Kalmar FF spelade under måndagskvällen mot den danska seriesjuan FC Nordsjälland. Matchen präglades av en del blåst likt matchen mot Strömsgodset men ledde inte till något skönspel.Kalmar FF avslutar under kvällen matchschemat i La Manga med match mot danska seriesjuan FC Nordsjälland. Ett antal förändringar görs i truppen, bland annat gör Melker Hallberg sin första start i laget sen sommaren 2014.Ett hungrigt Kalmar FF kliver ut inför sin andra match i Copa del Sol, och det mot norska Strömsgodset. Ett tydligt spel med balans mellan anfall och försvar varvas med passningar utan adress. Matchen slutar 1-1 efter en stark forcering av Kalmar i slutminuterna.