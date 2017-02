En grå himmel och förväntningar!

En grå himmel över Kalmar under februaris första dag. Bredvid den vältrafikerade E22:an står Guldfågeln Arena lysande i sitt röda sken bakom det nyss invigda sportvaruhuset. Tankarna riktas mot premiärmatchen mot Elfsborg den 3:e april. Ett Kalmar FF kliver ut på en grön matta och startar uppvärmningen. På södra läktaren fylls vecklas banderoller ut, flaggorna snurras ut och tas i några första vajande tag mot himlen. Maskotar som äntrar den gröna mattan hållandes sina idoler i handen.

En grå himmel är knappast vad som möter Kalmar FF när de vaknar upp i La Manga. Men kanske vaknar en del spelare upp med grå tankar om vart formen sitter än så länge. Årets första match är avklarad, och det mot norska Odds BK. En match som förlorades med 1-3. En förlust är alltid en förlust, men denna bör dock tas med en nypa salt. En första match är alltid en utmaning som ger ett kvitto på vad som gjorts rätt, och vad som behöver ses över. Matchen visar dock ett par styrkebesked som glädjer oss med ett rödvitt hjärta. David Elm gör inte bara Kalmars enda mål, han är också en spelare som visar på en ny vilja. En vilja som är minst lika viktig som prestationen.Kalmar FF har inför säsongen inte bara ny färg på bortastället, man har även en chans att bygga vidare på den form man visade i slutet av säsongen 2016. En av de som var lysande under hösten fick dessvärre kliva av helgens match. Mahmoud Eid klev av i vad som enligt han själv känns som en lättare bristning. En spelare som Mahmoud Eid, med sina känsliga fötter samt en styrka i luftrummet blir liksom förra säsongen en viktig kugge på bland annat fasta situationer. Spelare som Herman Hallberg och Svante Ingelsson visade på en mognad i sitt spel som påminner om den storebror Hallberg och Rasmus Elm visade under sina inledande matcher för klubben. Att ge dessa spelare utmaningar kommer leda till nyttig erfarenhet men framförallt ett mod som kan göra de farliga i konkurrensen med andra spelare.Ett par dagar före transferfönstrets stängning plockade Kalmar FF in nämnda Storebror (Melker) Hallberg. En spelare varje kalmarsupporter känner väl. Kanske mest för sina kanoner mot Elfsborg 2012 samt Öster i smålandsderbyt 2013. Hallberg kommer nu tillbaka från spel i en mängd klubbar, däribland Hammarby och Udinese. För oss supportrar kan detta drag ses fullt positivt, men leder ändå till en del huvudbry för ledarsidan. Peter Swärd får ytterligare en spelare vars närvaro leder till ökad konkurrens på framförallt det centrala mittfältet, som hittills har tillhört Rasmus Elm och Kalmars egen Andres Iniesta i form av Ismael. Vem som står som given startspelare är alltifrån en självklarhet och något som kan bli en nagelbitare långt in på försäsongen.Kalmar FF står inför en spännande försäsong, däribland matcher i Svenska Cupen mot bland annat nyligen degraderade Gefle IF och förra årets uppstickare Landskrona BOIS. En bortamatch mot BOIS som Kalmar FF Supporterunion anordnar resa till och som vi på Röda Bröder naturligtvis vill uppmana allmänheten till anmälan (mer info om denna resa finns på KFFSU:s hemsida).Vem som ställs mellan stolparna och tar plats bland de 10 utespelarna låter vi framtiden utvisa. Något som däremot står klart, är att en ny tid tar sin början. Nya supportrar kommer ansluta, nya som gamla banderoller kommer vecklas ut, sångerna kommer eka, målen kommer leda till värme i de trogna hjärtan som säsong efter säsong ställer upp bakom det som är vårt älskade lag. Men först ska lägret i La Manga avslutas och fler träningar på Gasten IP ska genomföras. Undertecknad hoppas laget tar med sig Spaniens blå himmel hem till Kalmar. Om inte mot Gelfe IF, så den 3:e april när domaren blåser igång Allsvenskan 2017.