Papa Diouf var tillbaka efter en längre tids skada.

En ovan målskytt avgjorde med matchens sista spark.

Kalmar FF tog emot Halmstad BK på ett soldränkt Gasten IP denna Alla-hjärtans dag. En typisk försäsongsmatch, med chanser åt båda håll och sämre passningsspel avgjordes med matchens sista spark när en ovan målskytt avgjorde till den rödvitas fördel.





Kalmar FF har svårt att komma in i matchen vilket tydligt visar sig i och med bortslagna passningar och dåliga mottagningar vilka bäddar för att HBK kan upprätthålla sitt fina passningsspel. Efter cirka åtta minuter kliver



Efter kvarten spelad på ett soldränkt Gasten IP förändrar Kalmar sitt sätt att spela. Man börjar med högre press vilket leder till två farliga målchanser. Romario och Måns Söderqvist agerar orosmoment mot Halmstads backlinje vilket leder till att den sistnämnde får ett gyllene läge att kvittera matchen. Dock agerar Halmstads målvakt Isac Pettersson på ett bra sätt och nekar nämnde Söderqvist. Efter tjugotre minuters spel, då Halmstad slarvar i uppbyggnadsfasen kan Kalmar ställa om. Romario snor åt sig bollen och spelar Måns Söderqvist som ostört kan sätta kvitteringen bakom en chanslös Halmstadmålvakt.

Kalmars förändring med högre presspel leder till att man på ett tydligare sätt stör Halmstads försvarsspelare. Detta varvas med bortslagna passningar och dåliga mottagningar vilken leder till att man flertalet gånger tappar bollen på mittplan. En första halvlek med få frisparkar och hög toleransnivå från dagens domare Per Melin slutar 1-1.



I den andra halvleken genomför de rödvita flertalet byten. Bland annat byts den unge Herman Hallberg ut igen efter att i den första halvleken agerat ersättare åt Tobias Eriksson. Kalmar behåller sitt presspel vilket stressar hallänningarna som i den andra halvleken enbart kommer till några få halvchanser. Kalmars målvakt Ole Söderberg agerar med ett lugn i dina räddningar och hade under den andra halvleken inte mycket att göra.



Matchen som under sin andra hälft är mer välspelad än den första hettar till vid ett tillfälle. Bröderna Hallberg samt inbytte

Efter cirka åttio minuter får dagens lagkapten Rasmus Elm chansen att ro hem segern till de rödvita. Efter slarv i Halmstads försvar får den yngre brodern Elm bollen vid straffpunkten, men skottet går tätt utanför målvaktens vänstra stolpe. Tio minuter senare är siktet annorlunda inställt. Kalmars Markus Thorbjörnsson får bollen i höjd med straffområdeslinjen och med matchens sista spark sätter han bollen och ändrar ställningen till 2-1.



Matchen lämnar både bra- respektive sämre vibbar. De bra vibbarna är att spelare som Herman Hallberg, Ole Söderberg och Måns Söderqvist utmärker sig med ett bra spel. Dessa spelare kommer, ju längre in man kommer i säsongen, att bli viktiga på sina respektive positioner. Måns Söderberg gör ett mål och är ett ständigt hot i djupled. Herman Hallberg visar på en styrka i det fysiska spelet och agerar trots sin unga ålder som en mogen fotbollsspelare utan någon som helst respekt för sina motståndare. Ole Söderberg visar på ett lugn i sina räddningar och ett tryggt agerande i luftrummet där han visar på ett flertal fina rexlerräddningar.



Kalmar FF spelar sin nästa match söndagen den 19/2 Klockan 14.00 på Gasten IP. Denna gång möter man



Målfakta!

5’e min 0-1 Fredrik Olsson

23’e min 1-1 Måns Söderqvist

2017-02-14 21:00:43

