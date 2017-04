En sämre start....

Kalmar FF:s premiär blev en dyster sådan. Efter en bra första halvlek ledde diverse förändringar till att gästerna Elfsborg kunde vända hem med en seger.





Efter 11 minuter kommer matchens första målchans. Melker Hallberg driver upp bollen och sticker in den till



Första halvtimmen är relativt händelselös. Båda lagen kommer igenom mittfältet med fina passningskombinationer, men de farliga målchanserna lyser med sin frånvaro. En spelare som utmärker sig noterbart är Papa Diouf. Efter en långtidsskada under större delen av förra säsongen visar hans första 30 minuter i



I den 37:e spelminuten har gästerna ett utmärkt tillfälle att ta ledningen i matchen. Efter en obehaglig studs i Kalmars straffområde får Ole Söderberg göra säsongens första kvalificerade räddning. Elfsborgs



Det är knappt så man hinner sätta sig tillrätta på Guldfågelns pressläktare förrän Kalmar får en möjlighet att ta ledningen i matchen. Vid ett skott tar bollen på handen på en Elfsborgsspelare och de röda tilldöms straff. Romario kliver fram och placerar distinkt in bollen vid målvaktens vänstra stolpe. Kalmar leder med 1-0 efter 50 minuter. 7 minuter senare kommer Elfsborg i en omställning. Bollen spelas till gästernas vänsterback Adam Lundqvist som slår ett inlägg. I straffområdet möter



Det vill sig inte bättre utan att gästerna tar ledningen i matchen. I och med en snabb omställning hamnar David Gustavsson i friläge med Kalmars målvakt och kan mellan benen på densamma placera in ledningen till de för dagen gulklädda Boråsarna. Minuten efter gästernas ledningsmål får Kalmar en frispark ca 25 meter från gästernas mål. Rasmus Elm drar till med högerfoten och slår med en vrist bollen i stolpen. Efter en promenad på mållinjen rinner möjligheten ut i sanden.



I den 71:a minuten får Melker Hallberg bollen till höger i straffområdet, men skotten alltför missriktat. I den 74:e minuten får gästernas Issam Jebali bollen till vänster i offensivt straffområde. Efter ett par finter slår han bollen förbi Ole Söderberg och utökar boråsarnas ledning till 1-3. Minuten senare lurar



Man ser tydligt hur fort en match kan vända. På grund av bristande kommunikation i backlinjen kommer två av gästernas mål till på just detta sätt. Spelare kliver upp i offsidefälla utan kommunikation vilket leder till ett antal frilägen för gästerna. Kalmar tappar spelet i den andra halvleken vilket avgör matchen till gästernas fördel.



På presskonferensen sades följande:

Peter Swärd. “Vår avslutning på matchen efter Elfsborgs 1-2 mål är inte på något sätt okej. Det är en insats som är under all kritik. Det är inte acceptabelt och vi ska inte se ut på det sättet. För oss är det ganska meningslöst att titta på andra detaljer idag efter denna insatsen. Det går snett försvarsmässigt i och med att vi börjar spela med tre backar och det straffar oss tufft. Vi vet att Elfsborg med spelare som Frick och Jebali är skickliga. Men som matchen utvecklar sig efter detta är inte acceptabelt.









Startelvan KFF

Ole Söderberg



Emin Nouri

Viktor Elm

Markus Thorbjörnsson

Stefan Larsson



Svante Ingelsson

Rasmus Elm

Melker Hallberg

Filip Sachpekidis



Romario

Papa Diouf



På bänken

Lucas Hägg Johansson

Marko Biskupovic

Tobias Eriksson

Carl Johansson

Adrian Edqvist



Adel Ziarat Zadeh

David Elm



Kalmar FF - IF Elfsborg 1-5 (0-0) Publik: 7223

Skott på mål: 4-8 (2-1)



Mål 1-5

50’ min Romario (1-0)

57’ min Per Frick (1-1)

64’ min Daniel Gustavsson (1-2)

74’ min Issam Jebali (1-3)

77’ min Daniel Gustavsson (1-4)

88’ min Issam Jebali (1-5)



Varningar 1-1

(25’ min IFE) Alex Dyer

(77’ min KFF) Tobias Eriksson



Byten:

(19’ IFE) Jon Jönsson ut,

(65’ min KFF) Filip Sachpekidis ut, Carl Johansson in

(65’ min KFF) Svante Ingelsson ut, Tobias Eriksson in.

(75’ min KFF) Stefan Larsson ut, David Elm in.

(78’ min IFE)

(92’ min IFE) Per Frick ut, Viktor Prodell in.



Domare: Markus Strömbergsson

Ass. 1: Daniel Gustavsson

Ass. 2: Joakim Amri Nilsson

2017-04-04

