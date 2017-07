Inför Djurgården borta 3/7!

Allsvenskan är tillbaka efter uppehållet! Djurgården står som motståndare i första matchen för Kalmar FF. Matchen spelas på måndag på Tele2 Arena i Stockholm.

Äntligen drar Allsvenskan igång igen efter en månads uppehåll. För vårt kära Kalmar FF väntar match mot Djurgården på Tele2 Arena i omstarten.Under uppehållet har det skett förändringar i föreningen, dels har Peter Swärdh fått gå och Nanne Bergstrand har återigen klivit in och tagit över rollen som huvudtränare. Vid sin sida har han numera Jens Nilsson och Henrik Rydström. Det har även varit en provspelare på plats i 2 veckor, Romario Rodrigues, en storväxt anfallare som beskrivs som stark med bollen med ett bra tillslag. Blir intressesant att se om han blir erbjuden ett kontrakt. Under lördagen blev det klart att Kalmar FF säljer Svante Ingelsson till Udinese.Djurgården står alltså för motståndet i den första matchen efter uppehållet, ett Djurgården som ligger på sjunde plats i tabellen med 18 poäng. Djurgården har som bekant fått tillbaka Kim Källström och Andreas Isaksson från deras mångåriga utlandsäventyr. I laget finns även den ölandsbördige Gustav Engvall och landslagsmittbacken Jonas Olsson så det är ett skapligt lag våra småländska hjältar ska ta sig an i huvudstaden.Kalmar FF ligger på kvalplats efter 12 spelade matcher och 8 inspelade poäng. Detta är något som alla runt och i föreningen vill vända på så fort som möjligt och kommer göra allt för att alla de 3 poängen ska åka med hem till Kalmar.Kalmar FF hade under söndagen en avslutande träning innan avresan mot Stockholm. Nanne har valt att ta ut följande spelare till matchen:Ole SöderbergLucas Hägg-JohanssonMarkus ThorbjörnssonRomarioMåns SöderqvistAdam Hellborg